La misteriosa aerolínea que no vende pasajes y a sus pilotos les aplican el detector de mentiras

Las teorías sobre los visitantes extraterrestres se alimentan de pequeños indicios de informes clasificados -y filtrados- por parte de las autoridades estadounidenses. Las ramificaciones de esas hipótesis basadas en conspiraciones y elucubraciones alcanzan también a una fantasmagórica aerolínea, Janet Airlines, cuya actividad es completamente secreta y codificada, pese a que opera desde aeropuertos comerciales y a la vista de todos. Desde hace más de cincuenta años, cuando comenzó a operar en Estados Unidos, la línea aérea nunca vendió un vuelo y su itinerario sigue siendo un misterio.

Janet Airlines nació en la década del 70 y hasta ahora su “propietario” y su nombre siguen siendo otro completo misterio. Hay quienes aseguran que Janet responden a un código o siglas que en inglés serían el acrónimo de Just Another Non Existent Terminal [Sólo otra terminal inexistente]. Pero también está la versión menos “misteriosa”: Joint Air Network for Employee Transportation [Red aérea conjunta para el transporte de empleados].

Los aviones despegan desde el aeropuerto de Las Vegas, a la vista de todos Instagram

Los secretos bien guardados de la línea aérea han llevado a los fanáticos de las teorías extraterrestres a pensar que en los aviones se transporta vida “alienígena”, pero los más escépticos solo hablan del servicio de transporte de cierto personal de la Fuerza Aérea del país norteamericano, aunque este rol jamás ha sido confirmado por estas fuerzas militares o ningún otro ente gubernamental.

Janet y el Área 51

A lo largo de los años, el Área 51 se convirtió en un punto de peregrinación para los teóricos de la conspiración alienígena. La base se estableció en la década de 1950 como una instalación de prueba para un avión espía estadounidense, el Lockheed U-2, pero recién en la década del 80 se la comenzó a asociar con la vida extraterrestre, los ovnis y todo el misterio de las fuerzas aéreas.

No obstante, en 2013, luego de un levantamiento del secreto oficial por parte de la CIA [Agencia Central de Inteligencia de EEUU], varios documentos que eran clasificados como “top secret” durante años permitieron conocer que este lugar se trataba de un campo de pruebas y entrenamientos, pero aun así, la duda quedó sembrada entre los conspiranoicos.

Una muestra del recorrido que hacen los aviones de Janet Instagram

Y no es para menos dado el hermetismo con el que se maneja todo en las inmediaciones de la base militar del Lago Groom, desde donde aterriza y despega una sola aerolínea cuyos archivos también están sumamente resguardados por el secreto de la información de ese país.

Janet despega mayormente desde una terminal privada en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, Nevada, y sus destinos no se anuncian en las pantallas de las salas de embarques de la terminal, por lo que son desconocidos. Lo poco que se sabe de la aerolínea es que cuenta con una flota de 11 aviones que siempre arriban en la Terminal Gold Coast, muy apartado de la zona comercial. El fuselaje de los aviones es simple y sin ningún logotipo o inscripción que les permita ser identificados.

Los exteriores de sus aviones tienen tan solo una franja roja o azul [depende del modelo del avión], que atraviesa de punta a punta la nave y a la altura de la ventanilla de los pasajeros. Únicamente llevan impreso en la cola el número de matrícula de cada aeronave. La flotilla que se originó con un Douglas DC-6 en el 1972, actualmente tiene seis B737-600 y cinco Beechcraft 1900 y 200C.

Ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Las Vegas, el terreno es la única propiedad que limita con la misteriosa Área 51, la base militar norteamericana más conocida en el mundo por las historias de naves extraterrestres y supuestos trabajos secretos con tecnología de otros mundos Allie Bear Real Estate

Entre los pocos destinos entre los que se moviliza Janet Airlines se encuentra la Base de la Fuerza Área Edwards, la Estación Naval de China Lake y la Planta 42 de la Fuerza Aérea, en el estado de California y, obviamente, la zona del Área 51 en Nevada. De hecho, en las páginas de radares aéreos, en vivo, uno de los aviones reportó vuelos esta semana desde Las Vegas hasta Tonopah y viceversa. En ese lugar está ubicada el Área 52, un campo de pruebas del ejercito.

Los sitios fanáticos de las teorías conspirativas extraterrestres aseguran que los aviones resultan difíciles de rastrear cuando están a punto de aterrizar, ya que apagan sus transpondedores justo cuando se acercan al Área 51, el centro de la teoría de la conspiración durante décadas. Así, entran y salen regularmente del Espacio Aéreo 4808 Norte sin ser localizados, ya que incluso en el aire cambian de nombre de vuelo.

Según cita el sitio Jalopnik, cuando los aviones despegan de Las Vegas, se comunican con el departamento de control de McCarran a través de indicativo llamado “Janet 210″ o “Janet 301″. Pero una vez en el aire, los vuelos que van hacia el Área 51 se registran con la Base de la Fuerza Aérea Nellis, que supervisa el espacio aéreo en el sur de Nevada. Una vez que sobrevuela el espacio aéreo más restringido del planeta, el vuelo cambia a una frecuencia diferente por lo que también modifica su indicativo de llamada. Es así que el “Janet 210″ o “Janet 301″ que se utilizó en Las Vegas apenas un rato antes, pasa a ser “Racer 25″ o “Bones 58″, según sea el caso.

La compañía aérea opera con una flotilla de 11 aviones Instagram

Una de las versiones hablan de que la empresa de tecnología AECOM está a cargo de Janet y que, incluso, opera los aviones, se encarga del mantenimiento y de la administración de la terminal privada, pero estas versiones se desvanecen con el tiempo. Nada oficial, tal y como ocurre con todo lo relacionado con los temas de este tipo. Sucede que la compañía contratista de defensa de Estados Unidos, EG & G, la misma que habría ayudado a desarrollar el armamento nuclear durante la Segunda Guerra Mundial y que ahora está envuelta en las teorías conspirativas, desde hace unos años estaría ligada a la administración de Janet.

Trabajo top secret

A mediados de 2018 apareció publicada en el portal de AECOM una oferta laboral como piloto de avión. El principal requisito que subrayaba la empresa era que los postulantes contaran con “una autorización de seguridad de alto secreto” y que aceptaran las condiciones sobre una presunta “investigación exhaustiva” de antecedentes personales y familiares. Esto solo despertó más dudas sobre el trabajo que tenía que desarrollar el piloto seleccionado, dado que ninguna aerolínea comercial exige tanta información si no es para un trabajo “ultra secreto”.

Durante la mañana, el estacionamiento privado del aeropuerto se llena de vehículos y a la tarde queda completamente vacío Captura de Video

En ese sentido, los medios locales señalan que la aplicación requería que se divulgue casi toda la información privada en relación con las finanzas personales y comerciales, residencias, historial laboral, estudiantil, servicio militar previo, ciudadanía y comportamiento delictivo tanto del postulante como sus familiares cercanos.

Al aceptar estos términos y condiciones y avanzar en la aplicación laboral, un investigador también se encargaría de entrevistar a sus exempleadores, vecinos, cónyuge y conocidos. Además, el piloto tendría que pasar una prueba de polígrafo. Si bien no se indicaba para qué aerolínea era la búsqueda, los conspiranoicos creen que pudo haber sido para pilotar los aviones de Janet.

Lo cierto es que los aviones de Janet están a la vista de todos en el aeropuerto de Las Vegas, pero es lo único “real” que se tiene y que aún así no se puede comprobar. Todavía hay mucha información que permanece secreta y que se ha reconstruido de a poco por los curiosos que se acercan hasta los lugares a vigilar el movimiento que generan los misteriosos vuelos. Por otra parte, la Fuerza Aérea nunca confirmaron que Janet les pertenece o qué ni a quiénes transporta por los distintos estados de ese país. De acuerdo con los documentos oficiales, la aerolínea estaría registrada para poder operar a nivel nacional en la oficina en Hill Air Force Base, en Layton, en el estado Utah.

Los aviones de Janet Airlines están envueltos de misterios y secretos Cortesía Jet Fotos

Dado que el Gobierno norteamericano evitó a toda costa revelar la verdad sobre la actividad que se realiza en la famosa Área 51, los teóricos de la conspiración han postulado a Janet como el principal medio de transporte para los militares, ingenieros y expertos que se movilizan entre esas zonas del país, donde se cree que hay “vida extraterrestre” o hasta una película de aterrizaje en la luna ambientada en la base.

Este tipo de mezquindad informativa solo alimenta la intriga de los curiosos, ávidos por conocer lo que se esconde tanto en la base y ahora con lo que sucede con la aerolínea fantasma Janet Airlines. Las medidas extremas de seguridad que se toman resultan engañosas y cuestionables por la gente.