Trabajaban como azafatas en una reconocida aerolínea y revelaron escalofriantes detalles de su trabajo en la compañía

Algunas empresas mantienen altos estándares de calidad en el desempeño de sus empleados. Otras, van más allá de esa disciplina y convierten la lógica exigencia en demandas que van más allá de las aptitudes para las cuales fueron elegidos los integrantes de sus equipos. En este caso, un grupo de exazafatas de una reconocida aerolínea internacional confesaron algunos detalles muy polémicos que, aseguran, tuvieron que sufrir durante su trabajo.

Las extripulantes de cabina revelaron que su peso fue monitoreado constantemente durante su tiempo en Emirates, la línea en cuestión. Estimaron que “150 personas de 25.000″ del personal se inscribieron en un “programa de gestión de la apariencia” en un momento dado para asegurarse de que estuvieran “a la altura de lo que se buscaba”. Según los informes, la reconocida aerolínea llegó realizar recortes salariales contra aquellos que tenían “sobrepeso” y no cumplían con los requisitos dados.

Según testimonios recogidos por Insider, Karla Bayson, de 36 años, dijo que vio a sus compañeros de trabajo recibir advertencias sobre su tamaño antes de dejar su carrera de nueve años en la aerolínea. La mujer aseguró que se le dio 14 días al personal para perder peso antes de que los “oficiales de aseo” los controlaran. También afirmó que la aerolínea no hizo excepciones para las madres que regresaban luego de la licencia por maternidad y dijo que solo les dieron 180 días para perder peso durante el embarazo.

Otra empleada que trabajó en la aerolínea durante más de cinco años, dijo que los que estaban en el programa se reunirían con Recursos Humanos para examinar su progreso y que se castigaría a los que no cumplieran con sus objetivos. Las impactantes afirmaciones se producen poco después de que una azafata de Emirates, que trabajó en la aerolínea durante una década, decidiera dejar su trabajo después de que la pusieran en el programa de control de peso. Duygu Karaman afirmó que pasó los últimos tres años de su carrera siendo monitoreada después de que un compañero de trabajo informara anónimamente que pesaba “demasiado”.

La exazafata aseguró que eran castigados si no cumplían con los requisitos de peso.

La mujer declaró que la aerolínea la agregó al programa por tener solo dos kilos por encima de los requisitos de peso y dijo que solo le dieron consejos básicos. “Te dan una hoja de papel A4 que simplemente dice: ‘No comas arroz, no comas pan’. Cosas así. Eran cosas que todo el mundo sabe, como dormir regularmente, lo que no puedo hacer por el trabajo”, le dijo a The Mirror. Karaman dijo que los empleados tenían que permanecer en el programa de control de peso durante un año antes de que pudieran retirarse. Afirmó que cada vez que engordaba uno o dos kilos, volvía a cero en el programa.

Para concluir, la joven agregó que su vida es mucho más feliz desde que renunció y que ha regresado a la universidad para convertirse en odontóloga. Por su parte, Emirates le dijo al sitio Insider: “No comentamos sobre políticas o procedimientos internos o casos específicos y confidenciales de empleados existentes o anteriores”.

Daily Star se comunicó con ellos y dieron más información: “Como aerolínea global, tratamos el bienestar de nuestros empleados con la máxima prioridad, y creemos que estar en forma y saludable, tanto física como mentalmente, es un aspecto fundamental para que puedan desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz. Puede que no siempre sea evidente para nuestros clientes, pero las responsabilidades de nuestra tripulación de cabina son amplias y su capacidad para influir y lograr resultados seguros cuando es necesario requiere una amplia capacitación y un nivel mínimo de aptitud física”.