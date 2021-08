La muerte de Elvis Presley: las teorías y sospechas que se tejieron en torno a la causa

Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977 en Memphis Tennessee, Estados Unidos. Ginger Alden, su entonces novia, fue quien encontró su cuerpo en el baño de su dormitorio principal, boca abajo, sin mayores indicios de qué pudo haber pasado.

Aunque el equipo de reanimación intentó devolverle la vida durante 30 minutos, no tuvo éxito. Presley fue trasladado al Baptist Memorial Hospital de Memphis y, allí, un equipo de diez médicos le practicó la autopsia.

Dentro del equipo estaba el forense Jerry T. Francisco, un especialista en la materia, conocido por haber realizado la autopsia de Martin Luther King Jr. El complejo procedimiento tomó cuatro horas.

Los principales rumores sobre la muerte de Elvis Presley

El icónico cantante reconocido por sus hits “Can’t help falling in love” y “Jailhouse rock” no tuvo una muerte común y corriente. La noticia sobre su partida abrió el juego a una serie de rumores y sospechas interminables.

El 16 de agosto de 1977, alrededor de las 19.30 horas, los distintos medios de comunicación de los Estados Unidos comenzaron a esparcir teorías acerca de la muerte del rey del rock.

Entre ellas: un asesinato, sobredosis de drogas y prescripción de fármacos poco ética de su médico personal George Nichopoulos, conocido como “doctor Nick”.

Cabe recordar que Elvis estaba bajo un severo tratamiento por cardiopatías e hipertensión. Su corazón ocupaba el doble que el de una persona normal. Padecía aterosclerosis en sus vasos coronarios, arterias cerebrales y aorta.

Sin embargo, los rumores sobre la práctica poco ética del doctor Nick no estaban tan alejados de la realidad.

El juicio al médico de Elvis

Nichopoulos fue acusado formalmente de asesinato en la primavera de 1981. Su abogado defensor fue James Neal, letrado que consiguió enjuiciar a Richard Nixon en el caso Watergate.

Sin embargo, en octubre del mismo año el doctor Nick fue declarado “no culpable del asesinato”, pero se lo condenó por prescripción poco ética de fármacos a Elvis Presley. Además, se demostró que otro de sus clientes, Jerry Lee Lewis, había pasado por lo mismo.

Pero que Nichopoulos no haya sido juzgado como asesino no cerró las controversias. En 1994, el estado de Tennessee decidió reabrir la autopsia. Las dudas sobre si la causa de la muerte de Elvis se trataba de una sobredosis de drogas o insuficiencia cardíaca aún prosperaban.

Finalmente, Joseph Davis, famoso forense de Miami-Dade, Florida, concluyó que Elvis Presley murió de un ataque al corazón.

Adiós al rey

El legado musical de Elvis Presley trasciende generaciones y los 20 materiales discográficos y 36 películas así lo confirman.

Cuando era adolescente, Presley sufrió bullying por dedicarse a la música y tocar la guitarra. Pocos imaginaban que años después pasaría a convertirse en “el rey del rock” a nivel mundial y de recuperar en tan solo tres días el millón de dólares invertido en su primera película: “Love me tender”.

