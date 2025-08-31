Efemérides del 31 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 31 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día de la Obstetricia y la Embarazada en la Argentina.

Esta fecha rinde homenaje a las personas dedicadas a asistir a las madres en distintas instancias del embarazo, el parto y el puerperio, así como a las mismas progenitoras. Entre las múltiples tareas que tienen quienes se dedican a esta labor, están: la asistencia y controles prenatales en toda instancia del embarazo, la preparación de las madres de cara al parto, el asesoramiento acerca de la crianza temprana y el análisis y seguimiento del bebé recién nacido.

Esta fecha reconoce el rol que cumplen las personas que trabajan de obstetras CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Efemérides: ¿qué pasó un 31 de agosto?

1867 – Muere el poeta y crítico francés Charles Baudelaire.

1938 – Nace el médico argentino Alberto Cormillot.

1949 – Nace el actor estadounidense Richard Gere.

1951 – La primera dama María Eva Duarte de Perón anuncia su “irrevocable decisión” de no aceptar la candidatura a la vicepresidencia de la Nación en la fórmula para la reelección de su marido y presidente Juan Domingo Perón en los comicios del año siguiente.

1970 – Nace el cantante argentino Leo García.

1973 – Muere el director de cine estadounidense John Ford.

1990 – El Consejo de Ministros de la socialista República Democrática de Alemania y el gobierno de Alemania federal firman en Berlín el “Acuerdo para la reunificación de Alemania” con el que asumieron los compromisos para unir al país, que estaba dividido en dos bloques contrapuestos.

1994 – Con Carlos Bianchi como director técnico, Vélez Sarsfield gana por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América al vencer por penales al club San Pablo de Brasil en el estadio Morumbí.

1997 – Lady Di, princesa de Gales, muere en un accidente de tránsito.

Lady Di murió un día como hoy, pero de 1997 (Foto: Instagram @lady.diana_)

1999 – Mueren 67 personas en un accidente en Aeroparque, cuando un avión de la empresa LAPA se despista antes de despegar, cruza la avenida y se incendia.

2006 – Gracias a una incursión de la policía noruega, se recupera la famosa obra El Grito, de Edvard Munch, que había sido robada el 22 de agosto de 2004.

de Edvard Munch, que había sido robada el 22 de agosto de 2004. 2010 – Fin de la misión de combate en Irak. Esto fue proclamado oficialmente por el presidente estadounidense Barack Obama luego de 37 años de guerra.

Se celebra el Día de la Obstetricia y la Embarazada en la Argentina.

Se celebra el Día de la Fragata Presidente Sarmiento.