Las efemérides del 30 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Ferrocarril en la Argentina.

La elección de la fecha surge como un homenaje a la inauguración de la primera línea ferroviaria del país, la cual tuvo lugar un día como hoy, pero de 1857. En rigor, el primer viaje en ferrocarril que se hizo en el país no fue en la fecha que se celebra hoy, sino el día anterior, cuando se realizó la prueba del novedoso medio de transporte en la locomotora “La Porteña”. Al día siguiente se llevó a cabo el acto oficial de inauguración, que es lo que hoy se celebra.

La locomotora "La Porteña" hizo el primer viaje en ferrocarril de nuestro país (Créditos: Archivo General de la Nación)

Aquel trayecto inicial fue desde la actual Plaza Lavalle hasta San José de Flores. Se dice que ese día fue un sábado soleado y que el viaje duró unos 35 minutos, con la locomotora avanzando a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

El impacto que generó este suceso en aquellos años fue tal que fueron varias las personalidades públicas que quisieron realizar el recorrido y lo vivieron en primera persona. Una de las más destacadas fue Valentín Alsina, por entonces gobernador de Buenos Aires. Lo acompañaron Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Dalmacio Vélez Sarsfield y Estanislao del Campo, entre otros.

Efemérides del 30 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1797 – Nace la novelista británica Mary Shelley, autora de Frankenstein .

. 1857 – Inauguración del primer tren del país desde la estación Parque (Plaza Lavalle) hacia Plaza Flores. Se hizo con las locomotoras La Argentina y La Porteña.

1879 – Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico. Este invento era superior al de Felipe Heiss, perfeccionado por Alexander Graham Bell.

1908 – Nace el actor estadounidense Fred Mac Murray.

1921 – A los 44 años, muere en Buenos Aires el abogado, periodista y político hispanoargentino Enrique del Valle Iberlucea, primer senador socialista de América Latina y promotor de los derechos de la mujer.

1963 – Nace en el distrito londinense de Mile End, el productor de música electrónica británico Paul Mark Oakenfold. Es uno de los DJ más reconocidos del mundo, y lleva grabados tres discos.

1972 – Nace la actriz estadounidense Cameron Diaz.

1979 – Nace el tenista argentino Juan Ignacio Chela.

1982 – Nace el tenista norteamericano Andy Roddick.

2003 – Muere Charles Bronson, actor estadounidense.

2010 – Muere el exfutbolista Francisco “Pancho” Varallo, ídolo de Boca Jrs. y último sobreviviente de la selección argentina que disputó el primer Mundial, en 1930.

2015 – Muere el director de cine Wes Craven.