LA NACION

escuchar

Este jueves 14 de diciembre, se realizará la décima edición de La Noche de las Birrerías, un evento que invita a recorrer 14 barrios y más de 110 cervecerías en las que se ofrecerá una propuesta artística diferente en simultáneo desde las 18 y hasta la 1 de la mañana. Los locales adheridos recibirán al público con muestras de fotos, teatro, shows en vivo, karaokes, tarotistas, competencias de freestyle, mapping, DJ, Arcades, ferias, shows de magia, make up & glitter, entre otros. Las pintas se podrán adquirir a $999 de manera anticipada y luego cambiar los códigos QR en cada local.

De Coghlan a San Telmo, 10 bares para elegir esta noche

Una casona antigua y un jardín escondido

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Ubicado dentro de una casona del barrio de Coghlan, DRAFT by My Beer, se escapa totalmente de las fachadas de las propiedades linderas. Por dentro, cuenta con un jardín escondido, ideal para disfrutar en las cálidas noches de verano. Sus platos de autor lucen opciones como las mandiocas fritas, las papas 4 quesos, el Panchipa, la hamburguesa con queso mimolette y panceta, y los chipas rellenos con hongos. La cocina está a cargo del chef Ramiro Solís, quien también realiza cursos de cocina durante el día. Además, dispone de un espacio VIP con chopera propia, que se puede alquilar para eventos privados. En cuanto a cervezas, ofrecen 24 canillas de estilos artesanales y sidra. Manuela Pedraza 4069 (Coghlan)

Con alma de bodegón

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Esta cervecería con aires de cantina ofrece una amplia carta de comidas de estilo bodegón, como enormes milanesas de bife de chorizo, tortillas rellenas, mollejas, empanadas jugosas, burritos y más. En la enorme pantalla de TAFFER pasan partidos de fútbol y tiene variedad de promociones todos los días. Hay 22 canillas de cervezas artesanales para elegir, además de una selección de cócteles. El local de Caballito es íntimo y agradable, con mesas comunitarias para grupos de amigos. Directorio 391 (Caballito)

After office en grupo

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Covo es un clásico para after office semanal y un punto de encuentro obligado antes o después de ir a los teatros o cines de la histórica calle Corrientes. Su amplio local, rodeado de madera, ladrillo a la vista y hierro, cuenta con grandes ventanales y mesas comunitarias con banquetas para un encuentro informal. Ideal para ir en grupo y pedir algunas de sus grandes hamburguesas o variedad de wraps, acompañados de algunas de sus 10 opciones de cerveza artesanal. Montevideo 382 (Centro)

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Para todos los paladares

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Con siete locales en su haber, el bar cervecero Pentos cautiva con su amplia carta de comidas que se alinea más con la de restaurante, ya que exhibe pastas, carnes, pescados, ensaladas y clásicos, como su milanesa doble XXL, pizzas de estilo napolitano y sus infaltables hamburguesas. En este local ofrecen 35 canillas de cerveza artesanal y coctelería de autor, apta para todos los paladares. Gral. Ramón Freire 1499 (Colegiales)

Parrilladas y provoletas

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

La particularidad de esta cervecería es que presenta un sinfín de opciones a la parrilla: en Lagerhaus encontrás desde grandes parrilladas, entraña, ojo de bife y vacío, hasta achuras y provoleta. Es ideal para quienes quieran combinar carnes y cervezas artesanales. No quedan atrás sus hamburguesas, como la destacada Patty Melt, ni sus sándwiches, como el de bondiola desmenuzada. Este gran galpón cervecero es el más grande de la zona y cuenta con canillas de reconocidos productores, como Mesta, además de latas con etiquetas como Brew House de Mar del Plata. Un dato no menor es que, durante los fines de semana, la cocina abre hasta las 2 a.m. Av. Beiró 3834 (Devoto)

Cerveza y gastronomía en mesas comunitarias

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías" FABIAN_ROSOFSKY

Ubicado donde solía haber un estacionamiento, Caddillach es un gran galpón fusiona cervezas, gastronomía y arte. En el primer piso, se encuentra una muestra de arte permanente, también tocan bandas y suele haber DJ en vivo y shows de acrobacia. Gracias a sus enormes dimensiones, este espacio permite realizar distintas actividades en un solo lugar. Además, cuenta con una enorme terraza, equipada con mesas comunitarias, para disfrutar con cerveza en mano. No faltan las pizzas, hamburguesas y platos de bar para acompañar. Av. Congreso 1931 (Núñez)

Cultura hamburguesera y propuestas sin TACC

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Destacado por su gran propuesta hamburguesera, Aroha es atendido por sus dueños, quienes se esfuerzan por brindar un producto de calidad. Hay hamburguesas para todos los gustos, que se pueden combinar con alguna de sus 10 cervezas artesanales. El espacio es bien grande, ideal para hacer eventos de todo tipo, además de juntarse a ver partidos con amigos en sus amplias pantallas. Cabe destacar que el menú tiene muchas opciones sin TACC, incluso cerveza sin gluten. Cabrera 4223 (Palermo Soho)

Grandes sándwiches

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Este gran bar cervecero de la zona del Abasto ofrece un espacio al aire libre digno de aprovechar, ya que está ubicado sobre una calle peatonal que permite disfrutarlo aún más. La propuesta gastronómica de Charlie Hops es la clásica de un bar: pizzas, hamburguesas, papas con cheddar y grandes sándwiches, como el de bondiola, que se encuentra entre los más recomendados. De sus canillas salen 17 cervezas artesanales de los mejores productores del país. Carlos Gardel 3108 (Abasto)

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Ambiente descontracturado

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

En pleno corazón de Recoleta, se encuentra Burro, una cervecería de barrio que convoca a sus jóvenes vecinos a disfrutar de pizzas bien finitas y muy cargadas, enormes hamburguesas, wraps y papas, combinadas con variedad de opciones en cerveza artesanal y coctelería de autor. Todos los días hay promociones de comida más bebida, además de recetas veganas, vegetarianas y sin TACC. Sus mesas en la vereda son las más solicitadas y se arma un ambiente descontracturado. Peña 2831 (Recoleta)

Como un vikingo

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

Este bar temático, ubicado en San Telmo, invita a sentirse un verdadero vikingo no solo por su ambientación, sino porque ofrece utilería para que sus clientes puedan sacarse fotos. La carta de Valhalla, por su parte, luce platos y bebidas en sintonía con la propuesta. Sus originales cócteles se sirven en cuernos, cráneos, árboles y hachas. A su vez, tiene más de 12 estilos cerveceros para elegir y una destacable sección de hidromiel. Bolívar 825 (San Telmo)

14 barrios festejan hoy "La noche de las cervecerías"

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project