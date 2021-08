La princesa Alexia, la hija de la reina Máxima, se prepara para el viaje que cambiará su vida

La princesa Alexia, la hija de la reina Máxima y el rey Guillermo de Holanda, se prepara para emprender el viaje a un colegio internacional para jóvenes de la realeza en Gales. La heredera coincidirá con la princesa Leonor de Borbón, de España, en un centro de estudios donde acuden principalmente los hijos de los monarcas europeos.

La segunda hija de la reina Máxima tiene 15 años y según la prensa que sigue la vida de los monarcas es “la más argentina” de las tres. Ya sea por las travesuras típicas de la adolescencia o por rebeldía, Alexia le ha causado algunos dolores de cabeza a la familia real holandesa, como cuando la fotografiaron fumando y se filtró un video en el que se la escucha insultar en la nieve después de perder sus bastones de esquí.

“Tengo la libertad de elegir lo que quiero ser más tarde. Todavía no lo sé, pero me gustaría hacer algo que se adapte a mis intereses”, dijo meses atrás durante una conferencia de prensa que brindó junto a sus hermanas. En ese entonces nadie mencionó el hecho de que después del verano iba a tomar la vacante en el UWC, Atlantic College ubicado en el Valle de Glamorgan, en el Reino Unido.

Alexia, la princesa de 15 años, es una de las hijas de la reina Máxima de Holanda y está a punto de viajar a Gales a estudiar Instagram: @koninklijkhuis

En aquella oportunidad, el sitio holandés Story aseveró que no se trató de una mera casualidad que nadie se haya referido al tema durante la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque se les pidió expresamente a los periodistas que no hablaran del tema. “Nos dijeron que no preguntáramos nada al respecto”, le dijo una fuente al medio local. Sin embargo, la prohibición solo alimentó los rumores cada vez más fuertes de que Alexia está siendo enviada a Gales por su “comportamiento extremo de adolescente”.

Según cita Hello, la princesa Leonor, la hija del rey Felipe y la reina Letizia de España y también de 15 años, se sumará al mismo colegio, donde estudiará el Bachillerato Internacional cuya duración es de dos años. Así, ambas podrían convertirse no solo en compañeras, sino en amigas por sus similitudes respecto de la edad e intereses. La heredera al trono de Holanda nació el 26 de junio de 2005, cuatro meses antes que la princesa de Asturias, que lo hizo el 31 de octubre de 2005.

Leonor de Borbón, princesa de Asturias, viajará a principios de septiembre para unirse al colegio FERNANDOJUNCOTELLADO

Se cree que ambas princesas se unirán al Atlantic College en los primeros días de septiembre. Así, la heredera de Holanda está por iniciar una nueva y emocionante etapa en un lugar mágico: un castillo del siglo XII que The Times describe como “el Hogwarts para hippies”, en referencia al edificio medieval de Harry Potter.

¿Por qué eligieron ese colegio?

Los reyes valoraron que el colegio ofrece “una experiencia educativa estimulante y transformadora”, inspirando y formando a sus alumnos en “el entendimiento internacional e intercultural”, en la “valoración de la diversidad”, la integridad, la responsabilidad y el ejemplo personal, “sentido de idealismo, acción, desafío, espíritu de servicio”. Aprecian el “espíritu abierto y crítico” y que no tenga “ningún condicionamiento religioso, político o de cualquier otro signo”.

El colegio a donde viajarán ambas princesas en los primeros días de septiembre Getty Images

Además, un punto a favor para la princesa Alexia es que el rey Guillermo Alejandro también estudio en el UWC Atlantic entre 1983 y 1985 y habría sido una de las razones por la que sus padres finalmente se decidieran por este lugar.

LA NACION