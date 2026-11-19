Es habitual que en contextos de extrema solemnidad, como un funeral, algunas personas experimenten ataques de risa incontrolables. Aunque socialmente se percibe como una falta de respeto, la neurociencia sostiene que se trata de un proceso biológico predecible, desencadenado por la necesidad del cerebro de liberar una presión emocional excesiva. Según la experta Michelle Spear, este fenómeno es el resultado de un conflicto interno entre los circuitos neuronales que regulan el comportamiento y aquellos que procesan las emociones.

En entornos formales, el cerebro activa un proceso denominado inhibición activa. La corteza prefrontal asume el mando para ajustar el comportamiento del individuo a las normas sociales, intentando suprimir cualquier respuesta disruptiva, como la risa. Sin embargo, esta regulación no logra eliminar la emoción, sino que limita su expresión externa. La corteza prefrontal medial y lateral, encargadas del juicio social, mantienen el procesamiento de los estímulos mientras intentan ejercer el autocontrol, lo que genera una tensión interna insostenible. Estudios sobre regulación emocional confirman que el cerebro continúa procesando la carga emocional bajo la superficie, intensificando el malestar.

La psicología explica por qué la risa puede aparecer incluso en los momentos de mayor tristeza (Foto: imagen ilustrativa con IA)

La risa no posee un centro único en la arquitectura cerebral, sino que depende de una red distribuida. Mientras el sistema límbico, y específicamente la amígdala, asigna relevancia emocional a lo que sucede, el hipotálamo regula funciones automáticas como la frecuencia cardíaca y la respiración. Cuando surge la risa, el tronco encefálico coordina la respuesta física: los movimientos faciales y las vocalizaciones características. La biología demuestra que los circuitos de la risa y los del control cognitivo compiten entre sí. En situaciones de presión, los mecanismos automáticos pueden imponerse, provocando una descarga física ante la imposibilidad de contener la carga emocional interna.

La neurobiología social añade un componente relevante: el contagio. Mediante el uso de redes neuronales asociadas al surco temporal superior, el cerebro interpreta señales sociales, mientras que las neuronas espejo facilitan la imitación emocional. Esto explica por qué, en un ambiente tenso, un gesto o una expresión pueden detonar risas colectivas. Al respecto, Spear explica: “Estudios también indican que en situaciones de restricción (donde no es posible moverse o expresarse libremente) el sistema nervioso autónomo se activa, elevando la tensión corporal”. Esta activación reduce el umbral necesario para liberar emociones, transformando a la risa en una válvula de escape necesaria ante la rigidez del entorno.

Asimismo, las investigaciones sobre control cognitivo advierten que reprimir un estímulo puede producir el efecto contrario al deseado. Al intentar forzar la seriedad, la atención se concentra obsesivamente en el detonante, lo que incrementa la probabilidad de perder el control. En definitiva, la ciencia concluye que estas reacciones no responden a inmadurez ni a una falta de empatía, sino a un mecanismo cerebral diseñado para gestionar el estrés. Cuando la inhibición emocional es prolongada, el cerebro simplemente busca liberar esa tensión, convirtiendo la risa en una respuesta física involuntaria ante la cual el juicio moral suele ser equivocado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.