La risa como superpoder: Guillermo Francella y un testimonio hilarante sobre el humor en tiempos de IA

“¿En qué cosas somos, los humanos, irremplazables? ¿Será una de ellas nuestra capacidad de crear humor? ¿Quién es más gracioso: las personas o las máquinas?”, disparaba Rebeca Hwang, emprendedora y docente con trayectoria en Silicon Valley, las preguntas que modelarían el encuentro.

“Sin dudas, el humano. O bueno… el alma. Porque la máquina podrá clonar, o copiar. Incluso encestar una pelota de básquet desde 200 metros. Pero no creo que alcance a tener la gracia de un comediante, que con solo girar la cabeza es capaz de generar algo en el público. Podrán imitarnos, pero no van a lograr tener alma”, le respondió Guillermo Francella.

Organizada por la Fundación OSDE y transmitida por su canal de YouTube, la charla titulada “El humor en la era de la IA” transcurrió a sala llena y entre carcajadas que se renovaban ante cada gesto u ocurrencia del actor, que acaba de estrenar en el cine Homo Argentum.

En tanto el ilustrador Costhanzo dibujaba algo de lo que sucedía en el escenario, la gerente de Promoción de la Salud y la Cultura de la Fundación OSDE, Lorena Mendonça, ofreció una bienvenida recordando que “la risa relaja, disminuye el estrés, fortalece el sistema inmune y nos ayuda a aliviar el dolor”. “Y aunque no todos somos graciosos –advirtió–, todos tenemos la capacidad de reír”.

Una conversación entre Rebecca Hwang, emprendedora y docente con trayectoria en Silicon Valley, y Guillermo Francella, actor.

Humanos vs. máquinas

Hwang señaló que existe cierta controversia en torno a la disputa “humanos vs. máquinas” en su capacidad de hacer reír. Y a continuación propuso al auditorio a un juego.

Inspirada en el concurso de la revista New Yorker, que cada semana presenta una caricatura para que los lectores le agreguen texto, mostró varias viñetas con la misma imagen y dos remates: uno escrito por la IA; el otro por personas de carne y hueso. El público votó uno a uno. Y en todos los casos ganaron los chistes creados por la “inteligencia natural”.

“Creo que el humor es una de esas habilidades que nos hacen irremplazables. Y eso nos abre la puerta a hablar de salud, porque la risa tiene que ver con el bienestar y con bajar el cortisol y el estrés”, reflexionó la experta.

Y agregó: “Lo que hace la inteligencia artificial es converger en promedios: un proceso a través del cual busca la respuesta más probable. Por eso tantas veces genera lugares comunes. Pero lo que a menudo nos hace reír es justamente lo inesperado”.

El público del auditorio de Fundación OSDE celebró el encuentro.

La receta (según la IA) para hacer reír a lo Francella

Hwang definió luego a la capacidad de hacer reír como un “superpoder” capaz de crear conexión y confianza con los demás. Francella contó cómo, desde chico, lograba capturar la atención de todos contando lo que había hecho la noche anterior. Habló de timing y de sorpresa, de gestos y de la llamada “picardía argentina”. “El humor es terapéutico –enfatizó–. Es una bocanada de oxígeno. La carcajada es sanadora: siempre lo sostuve”.

Entonces reveló que un amigo suyo le había enviado una respuesta de la IA a la pregunta “¿Cómo aprender a contar historias cotidianas como lo hace Francella?“. Leyendo de su propio celular –e intercalando mohínes y comentarios propios– el actor de El Encargado y Casados con hijos compartió con el público esos consejos: practicar la observación aguda de lo cotidiano, usar el tono justo, sumar ritmo y picardía, manejar muy bien los tiempos del relato y la ironía y, como si fuera poco, sumar también “autenticidad emocional”.

Rebeca Hwang, Cristian García Sarubbi (Director General de Grupo OSDE), Guillermo Francella y Martín Pochat (Presidente de Grupo OSDE).

“Creo que lo que vos nos haces sentir en esta sala es familiaridad, pertenencia, confort, comodidad”, concluyó Hwang. “Es algo que no se puede describir cognitivamente, sino que es más bien un sentimiento. Como si estuviéramos en una sobremesa con ganas de seguir esta conversación durante horas. Eso es lo irreemplazable: una calidez que la máquina no nos puede generar y que es, a la vez, la esperanza en la especie humana”.

