La ruta gastronómica de Pinamar que no te podés perder

Un pick and pick a la orilla del mar, unas pastas en la frontera o una pizza libre de gluten en el centro de Pinamar son algunas de las opciones que la ruta gastronómica de Santander propone todos los días y sin tope de reintegro este verano. Con un 25% de ahorro para clientes Santander Select y un 20% de ahorro para clientes Santander, los restaurantes, cafés y heladerías que ofrecen esta promoción en Pinamar y Cariló son más de 20. Además, quienes cobren su sueldo en Santander obtienen un 10% adicional de ahorro.

La frontera

Rodeado de médanos y con una vista privilegiada al mar, el restaurant Calma, de Kota Beach, es uno de los preferidos

Calma Restó al Mar es uno de esos lugares donde almorzar o cenar se vuelve una experiencia inolvidable. Ubicado en el parador Kota Beach de la frontera (UTFP 43), adonde se accede con un UTV exclusivo que acerca hasta el lugar a quienes no cuenten con una 4x4, este restaurante de vista privilegiada ofrece ensaladas, pastas y deliciosas tortas para la tarde. También hay tartas del día, pizzas y un rincón vegano.

La ensalada de mar viene abundante en un gran bowl de cerámica pintado a mano

Para los días de calor, ideal optar por alguna de sus seis ensaladas. Una de las preferidas es la Ensalada de Mar, que contiene mix de verdes, cherrys, frutillas, langostinos salteados, almendras, hojas de menta, palta, mix de semillas y salsa de mango. En días con sudestada nada mejor que un buen plato de pastas: las de Calma son de la casa de pastas Il Garda, un emblema de Pinamar.

Todas las pastas de Calma restó al mar son de Il Garda

Recomendamos los ravioli verdi con masa de espinaca, relleno de ricota y una salsa natural de tomate fresco y albahaca. Abre de 9 a 21 y, los viernes, sábados y domingos hasta la medianoche. "El 80%, o más, de nuestros clientes pagan con Santander", dice la creadora del lugar, Agostina Joaquín. Las tortas de Calma son de Cioccolata, una casa de tortas local tan emblemática como Il Garda.

Con shows en vivo

En Fedra´s los licuados, jugos y shakes son un must

Ver el atardecer en la playa es un camino de ida. Por eso, Fedra´s abre sus puertas a las 8 y recibe turistas hasta muy entrada la noche. Ubicado en Avenida del Mar y De los Picaflores este lugar de mesas y sillas blancas de madera se caracteriza por las actividades y shows que se suceden a diario y que entretienen a los comensales del restaurante. El imperdible: los cornalitos con lima y limón.

Los cornalitos con lima y limón son la tentación del lugar

Las fajitas mexicanas de vegetales con o sin pollo son el destacado de la casa. Con una increíble fusión de guacamole, crema agria y pico de gallo, se complementan a la perfección con langostinos salteados. Las ensaladas son otro hit. La clásica es Fedra's: mix de verdes orgánicos, palta, salmón sellado, tocino, gajos cítricos y aderezos de mango. También hay jugos y shakes, ideal el Here comes the sun, con zanahoria, maracuyá, naranja y limón. El chef, Fabricio Petrelli, es del bajo de San Isidro y viaja especialmente para poner a punto el lugar en verano. Su lema es la comida casera y abundante.

El plan típico en Fedra´s es disfrutar el día de playa con buena gastronomía y shows que se suceden hasta la noche

Un clásico

UFO Point está abierto casi las 24 horas del día

El ya icónico UFO Point es otro de los elegidos por Santander. Lo encontrás en Avenida del Mar y Tobías. Ofrece almuerzo, cena y mucho más. A la noche, además, se convierte en uno de los espacios con mejor onda para ir a bailar. La vista es de las mejores: el mar se ve imponente desde un médano de arena.

El pick and pick con langostinos fritos, rabas, papas fritas y bastones de muzarella es ideal para compartir

El sushi del lugar es uno de los mejores de la ciudad: vienen rolls, sin algas nori, cocidos y más. Un plato para compartir con mucha salida es el pick and pick de langostinos fritos, papas, rabas y bastones de muzarella. Los ñoquis de rúcula y el salmón rosado completan una variada oferta gastronómica.

En UFO, el sushi, el salmón rosado y los ñoquis de rúcula completan una variada oferta gastronómica

En pleno centro y sin gluten

Las pizzas sin gluten son el hit del lugar

En pleno centro de Pinamar el restaurant Frida, en Avenida Bunge y Jonas, es el único lugar de la ciudad con oferta gastronómica pura y exclusivamente libre de gluten. Eso también incluye a los productos de panadería del lugar: tortas, panes, facturas y pepas con dulce de ciruela y azúcar impalpable que se pueden degustar desde las 9.

Todos los platos de Frida son sin gluten

Las pizzas tienen un sabor único. La premezcla de harina de arroz integral y harina de mandioca hace que la falta de gluten pase inadvertida. Las opciones son muchas: de rúcula y jamón crudo, de cebolla caramelizada y muzarella, de tomate y ajo, y la lista sigue. Otro de los platos preferidos es el sándwich de milanesa con papas fritas y salsa de queso cheddar, ideal para degustar a la vuelta de la playa.

Otras opciones en Pinamar: 7167; Beer House; Cioccolata; Gio; Honecker Chocolates; Il Garda; Misky; Tex Mex; Dos22, Munchi's; Fabric; Perico Beach.

Otros locales adheridos en Cariló: Bacana Burger; Cioccolata; El Bar; El Totem; Emede helados; Griller; Molly Garden; Honecker Chocolates; Los Trigales; Martina; Ceviche.