YPF redobla la competencia con billeteras virtuales: se alió con Santander y pagará intereses en pesos por el dinero de lossuarios en la app

YPF anunció una alianza con Santander Argentina para integrar servicios financieros dentro de APP YPF y comenzar a pagar intereses por los saldos depositados en su billetera. La decisión apunta a fortalecer su ecosistema digital y competir de forma más directa con las billeteras virtuales que ya ofrecen rendimientos por el dinero en cuenta, como Mercado Pago, Ualá, Naranja X o Personal Pay.

El acuerdo establece que Santander será el banco encargado de administrar las cuentas virtuales (CVU) de YPF Digital. A partir de ahora, los fondos disponibles en la aplicación podrán remunerarse automáticamente mediante Fondos Comunes de Inversión (FCI) del banco para generar rendimientos de forma simple y sin que el usuario deba salir de la app.

APP YPF cuenta con más de siete millones de descargas, tres millones de usuarios activos y 2,6 millones de cuentas virtuales activas. Actualmente, el dinero en cuenta propia ya representa más del 35% de los pagos realizados con la aplicación, un dato que explica la apuesta por ofrecer rentabilidad sobre esos saldos y capturar mayor volumen de fondos dentro del sistema.

La billetera permite operar en más de 1650 puntos de venta de la red de YPF —estaciones de servicio, Tiendas Full y Boxes— y también pagar fuera del ecosistema de la petrolera, además de abonar más de 6.000 servicios. Hoy, cuatro de cada 10 pagos en su red son digitales, con un promedio de 400 transacciones por minuto.

Desde Santander señalaron que la alianza se enmarca en su estrategia de integrarse como socio financiero y tecnológico de grandes ecosistemas digitales. “Es un paso clave en nuestra estrategia de largo plazo: integrar a Santander como socio financiero y tecnológico de los principales ecosistemas digitales del país. Es una plataforma con nuevos hitos por delante, pensada para simplificar la vida cotidiana de millones de personas y acompañar la evolución de los pagos y las finanzas en la Argentina”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

Por su parte, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó que el acuerdo permitirá sumar herramientas financieras para potenciar la experiencia de los usuarios y consolidar la evolución de la app hacia una plataforma integral de movilidad. “Con Santander Argentina nos une una relación de muchos años que hizo posible viabilizar proyectos estratégicos para el desarrollo de la compañía. Esta alianza que firmamos hoy forma parte de ese trabajo conjunto y nos permitirá poner a disposición de todos los usuarios de APP YPF nuevas herramientas financieras para potenciar la experiencia de nuestros clientes. Confiamos en poder seguir trabajando con Santander en los desafíos que tenemos por delante”, afirmó Marín.

El modelo se inscribe en el esquema de “finanzas embebidas”, que consiste en integrar servicios financieros dentro de plataformas no bancarias para que el usuario pueda operar —ahorrar, pagar, invertir— sin salir de la aplicación que utiliza a diario. En este caso, Santander aporta la infraestructura bancaria, regulatoria y de seguridad, mientras que YPF suma su base de usuarios y su red de alcance nacional.

Además del componente minorista, la relación entre ambas compañías incluye financiamiento para proyectos estratégicos de la petrolera, como Vaca Muerta Oil Sur y Argentina LNG, iniciativas vinculadas a la expansión exportadora del sector energético.

Con esta alianza, YPF profundiza su transformación digital y entra de lleno en la disputa por los saldos transaccionales de millones de usuarios, en un mercado donde las billeteras virtuales vienen ganando terreno frente a los bancos tradicionales.