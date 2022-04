La verdad detrás del “portal del infierno” que se formó en un lago en California

En redes sociales circulan desde hace un tiempo cientos de fotos y videos de la aparición de un extraño portal formado en el lago Berryessa, ubicado en el este del Valle de Napa (California), con un efecto de vórtice giratorio. Muchos afirman que se trataría de una ilusión óptica, pero pese a eso están quienes aseguran que sí existe y el enorme agujero tiene un fin. Ante ello, aquí te decimos la verdad detrás de la historia del denominado ‘portal del infierno’.

Miles de usuarios quedaron desconcertados y algunos atemorizados con la aparición de un extraño portal formado en el lago Berryessa, California, tras la difusión de imágenes y filmaciones en las redes sociales.

La verdad es que el gigantesco agujero de 23 metros de ancho sí existe en realidad y se forma cuando los niveles de agua en el embalse de Berryessa aumentan demasiado y esto sirve como drenaje. Esto hace que a su vez se arme una especie de remolino en forma de agujero con un efecto de vórtice giratoria, así lo indica la página web Express.

La verdad detrás de la historia del portal del infierno de 23 metros de ancho

Este conducto es conocido por los lugares del este del Valle de Napa como el Glory Hole, construido por ingenieros en la década de 1950. El nombre de ‘portal del infierno’ fue dado por unos turistas que visitaron el lago hace poco y quedaron fascinados con este extraño fenómeno.

Sin embargo, no es más que otra que un agujero que sirve como conducto lateral para controlar el flujo de agua que sale de una prensa o un dique. Es más, en 2017, un gran número de turistas se reunieron en la cornisa de concreto para apreciar esta especia de drenaje, según informa un reporte de The New York Times.

La última vez que se abrió fue en 2019 tras una temporada de fuertes lluvias. Como muchos curiosos tenían conocimiento del agujero, esto fue motivo suficiente para que miles de turistas se dieran cita en el concreto. Esa es la verdad detrás del portal del infierno o Glory Hole, como es conocido entre los lugareños.

Mitos y leyendas detrás del ‘portal del infierno’

Alrededor del “portal del infierno” o también llamado “agujero de la Gloria” giran muchas teorías que comenzaron a surgir sobre todo cuando los lugareños encontraron cadáveres en el agua. A raíz de eso muchos dijeron que se trataba de los restos que quedaban del cementerio local, que al parecer no pudieron ser reubicados cuando construyeron las presas. Otros van más allá y sostienen que en el fondo del aliviadero hay una suerte de entidad demoniaca que arrastra a las personas hacia su muerte.

Sin embargo, más allá de todas las especulaciones lo que sí es real es que se trata de una estructura creada por el hombre y que, al estar en una zona turística, efectivamente fue escenario de la muerte de algunas personas, quienes fueron tragadas por el agujero cuando nadaban o navegaban cerca de él, lo cual está prohibido y pese a que el embalse está acordonado.