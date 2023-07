La vida de Isidoro, un hombre de 75 años en situación de calle que fue sorprendido por un tiktoker y se viralizó

escuchar

La plataforma TikTok se volvió un espacio para contar historias de vida. A través de un dispositivo móvil, los usuarios suelen compartir algún detalle específico que conmueve a otros y el contenido se convierte en viral de acuerdo a las visualizaciones, likes y comentarios que tiene. En esta oportunidad, Hernán Danolfo, un tiktoker que realiza acciones solidarias, se encontró por la calle con Isidoro, un hombre de 75 años en situación de calle.

Acostumbrado a encontrarse con personas que se encuentran abandonadas, sin posibilidad de acceder a un plato de comida, Hernán, con su celular en la mano, se topó con Isidoro, que, a pesar de estar en situación de calle, sorprendió al creador de este contenido con su historia y el relato de cómo fue y cómo es su vida actualmente.

Isidoro cobró popularidad en las redes cuando se conoció su historia

Con una campera negra y una barba blanca prominente en su rostro, Isidoro se mostró positivo ante las preguntas de su interlocutor y agradeció, como primera medida, que le donen una sopa y una bolsa de agua caliente para hacer frente al crudo invierno en la Capital Federal.

“Me llamo Isidoro, tengo 75 años y vivo en situación de calle hace cinco meses. Familiares tengo, pero familia no. Con esta bolsita de agua, para mí es como volver a vivir”, explicó Isidoro, quien a medida que se desarrolló la entrevista contó que vivió en un geriátrico y en el pasado se dedicó a ser traductor de inglés y francés.

Un punto de inflexión dentro de su vejez fue cuando decidió irse del geriátrico, donde “se cansó de esperar a la parca” y con sus ahorros se vino a Buenos Aires, donde actualmente duerme en un parador situado en la calle Lavalle, en el Microcentro porteño.

“Estuve cinco años en un geriátrico, y después de semanas de que se murió Pepito, e internaron a Tantito, me di cuenta que cinco años de esperar a la parca, es suficiente. Agarré mis ahorros, me puse tres veces la canción “No estaba muerto, estaba de parranda”, me vine a Buenos Aires y me lo gasté toda en un mes”, explicó Isidoro, con una gracia que no es habitual de las personas que atraviesan sus días sin un techo, ni comida.

Isodoro conmovió a todos con su historia de vida

Con la vergüenza de ser catalogado como “pedidor” ante una pasarela de personas que obedecen a su petición y le dan una limosna, Isidoro relató cómo su vida cambió al tener tres accidentes cerebrovasculares (ACV) que lo privaron de seguir con su profesión de traductor.

Por último, en un segmento reconocido como “cadena de favores”, Hernán sorprendió a Isidoro en plena calle con una campera de abrigo otorgada por una marca que observó sus videos. “Es demasiada campera para tan poco Isidoro”, manifestó el hombre, quien a base de sus frases enamoró al público que está del otro lado de la pantalla.

A raíz de estos acontecimientos, los followers celebraron la iniciativa y dejaron su parecer con varios comentarios en alusión a la caridad del tiktoker y a la historia de vida de Isidoro. “Queremos ver más de Isodoro, sus palabras sabias me dan más vida”; “Qué hombre que dan ganas de escuchar, grandísimo Isidoro, la campera te queda chica”; “Genio que sos, hermoso gesto cuidemos a los viejos me hace bien ver tus videos” y “Un inmenso abrazo para el abuelito de todos Don Isidoro”, fueron las menciones más destacadas.

