El mal momento de Stephanie Demner en Londres: “Estoy devastada”

Stephanie Demner, la pareja del tenista Guido Pella, apareció en sus redes sociales, un lugar donde se desempeña como influencer, y denunció que sufrió un hurto en Londres, cerca de Wimbledon, el reconocido Grand Slam de tenis que se disputa en esta época del año. En su cuenta de Instagram, la modelo contó cómo fue el doloroso momento, del cual “no se dio cuenta” y que se encuentra bien, a pesar de sufrir la perdida de sus pertenencias, entre ello, su celular. A su vez se angustió mucho porque estaba con Arianna, la hija en común que tiene con Pella, mientras el tenista justamente disputada un partido.

“No entienden todo lo que pasó, en todas estas horas que desaparecí. Me robaron”, expresó Demner en su Instagram tras un día para el olvido: Guido Pella, en la tercera ronda del certamen, cayó en sets seguidos contra Román Safiulin y quedó eliminado de Wimbledon, un Grand Slam con mucha historia y tradición.

El mal momento de Stephanie Demner en Londres

En sus stories, Stephanie empezó a desarrollar la noticia que se basó en un descuido personal y el momento ingrato de saber que no contaba más con sus pertenencias: “Iba por la calle con el cochecito y paré para darle juguito a Ari. Me había sacado la campera, que la tenía enganchada en el cochecito, y había puesto el celular adentro. Recuerden que estoy en Londres y no pensé que podía suceder un hecho de esta magnitud”, manifestó.

A medida que siguió con su relato, la protagonista de esta historia aclaró que se desatendió por unos segundos de sus objetos personales y ahí fue cuando los oportunistas se quedaron con su celular. “Ahí me di cuenta de que no estaba el celular. En un momento me detuve a pensar que le erré al bolsillo de la campera, pero no había sentido ningún golpe y había frenado muy poco. Entonces, en esa esquina, me puse como loca a buscar por todos lados”, detalló, quien luego contó que su periplo siguió en el subte de Londres hasta el club donde había conocidos de Pella, a quien se les informó sobre este hurto.

Y en esa misma línea, continuó: “Mi celular detectó que estaba como a una hora y media, como en un desarmadero de autos. Igual me lo apagaron al toque. Después fui a comprarme un celular, pero no podía instalar las tarjetas y no me funcionaba mi número de Argentina para poner mi iCloud”.

Con la eliminación de Pella y la situación inesperada de perder su celular, la influencer escribió en uno de sus videos: “Me sentí muy estúpida. Tenía mucha bronca. Les juro que me sentía muy mal y muy idiota de confiar en que no hay tanta gente de m.... en el mundo. O sea, el hijo de p... me vio sola con el cochecito y mi bebé haciendo malabares y vio una oportunidad”, describió con un profundo dolor por este hecho lamentable.

Stephanie Demner mostró la localización de su celular

“Que te roben el celular es dejarte totalmente inhabilitada de todos lados, no me sé ni el número de Guido (Pella). Qué vuelva el teléfono fijo”, agregó, para darle un cierre a una historia con un final lejos del esperado, sin poder contar con su celular y con Pella eliminado de Wimbledon, un torneo donde llegó a los cuartos de final en 2019.

