La viuda de Pablo Escobar reveló las excentricidades del líder del cartel de Medellín a la hora de vestirse

La vida de Pablo Escobar, quien fue el máximo cabecilla del Cartel de Medellín, estuvo cargada de excentricidades. Prueba de ello son las propiedades que poseía. Las más conocidas son la Hacienda Nápoles, que actualmente funciona como parque temático; la Casa Rosada, de Miami, de la cual solo queda el recuerdo; y el edificio Mónaco, demolido en 2019.

Además, en su día a día también había vestigios de sus gustos particulares. Su viuda María Isabel Santos Caballero, quien antes era conocida como Victoria Eugenia Henao, reveló información al respecto tanto en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar (2018) como en su Instagram.

Pablo Escobar fue uno de los criminales más notorios de todos los tiempos Archivo

Según ella, su forma de vestir “era simple”: no usaba corbata, tampoco le interesaba la ropa de marca y, si acaso, se ponía un saco de pana para lucir elegante. Dicha tela le llamaba tanto la atención que ni en los climas más extremos la dejaba de usar: “En el río Magdalena, con 40 grados de calor, se ponía pantalón de cordero y camisa”.

Además, contó que el capo “siempre quería estar de camisas en todas partes, incluso en los lugares deportivos”. Y es que esas prendas también guardaban su historia: “Usaba las que yo le enviaba a hacer a una modista en Medellín”. La tela empleada era de una textura suave que compraba únicamente en los almacenes Éxito.

La mujer reveló que todas eran iguales y cumplían una condición indispensable: “El primer botón de la camisa debía estar a 10 centímetros del cuello hacia abajo”. Quien dedicó su vida a formarse como coach ontológica, a dar conferencias y a escribir sobre su relación con Pablo Escobar, también se refirió a los complejos del narcotraficante y su forma de sobrellevarlos.

“Usaba zapatos especiales que mandó a hacer, tenían un tacón oculto de 4 centímetros de altura”, admitió, añadiendo que en el único momento en el que lo veía enojado era cuando su hermano Carlos Arturo Henao Vallejo, quien fue asesinado en 1989, lo molestaba por ello. “Las reinas y las modelos con las que salía medían 20 centímetros más que él”, afirmó.

Victoria Eugenia Henao junto a Pablo Escobar y su hija Manuela, en Colombia (Instagram)

Escobar también desarrolló una preferencia por algunas fragancias. De acuerdo con los relatos de su esposa, tres marcas estaban en su lista de favoritas. Le gustaba el aroma de la botella blanca de 1 litro de Old Spice y de las lociones Pino Silvestre o de Paco Rabanne.

Cómo la familia del capo narco llegó a la Argentina

Tipo atrás, Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar, recordó en una entrevista con la revista colombiana Semana, cómo fue que llegó a la Argentina junto a sus dos hijos y los días que pasó en la cárcel del país. Su relato es distinto a lo que la mayoría del público piensa sobre ella, producto de la ficcionalización ofrecida en la serie de Netflix Narcos.

Ella aseguró que era una víctima más de su esposo, y que le tenía miedo. Pero el calvario de vivir con el capo narco más peligroso de Colombia la acompañó incluso después de la muerte de Escobar en 1993, cuando Henao buscaba un lugar en donde pudiera darle seguridad a sus hijos. “Subimos a un avión y nos fuimos para Buenos Aires”, relató, luego de recordar un paso previo por Mozambique, en donde las condiciones de vida eran muy complicadas para ella y sus hijos Juan Pablo [hoy Sebastián] y Manuela.

“Allá se podía entrar como turista por tres meses y las cosas se fueron desarrollando por sí solas. Llegamos a las 5 de la mañana del 24 de diciembre y estamos viviendo aquí desde hace 26 años”, agregó. En principio llevaron una vida anónima en la Argentina, pero en un momento un contador que conocía su verdadera identidad empezó a extorsionarlos.

“Durante 11 meses me amenazaba con toda clase de cosas si no le daba dinero. Yo fui registrando todo ese chantaje y un día me presenté ante una juez y le dije quién era yo y qué me estaba sucediendo. Eso hizo pública la información de que éramos la familia de Pablo Escobar y acabamos en la cárcel, mi hijo y yo”, reveló.

María Isabel Santos Caballer reveló información sobre su intimidad en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar (2018) Instagram: @victoriaeugeniahenao

“Yo pasé 18 meses detenida y Sebastián 45 días cuando él no era más que un estudiante”, dijo Henao, tras asegurar que la justicia argentina los perseguía únicamente por ser la familia de Pablo Escobar. “Primero nos cuestionaron por falsedad en documentos, hasta que pudimos probar que el Estado colombiano nos había cambiado los nombres de forma totalmente legal. Luego me inventaron lavado de dinero, siete años después la corte suprema de justicia nos absolvió”, concluyó.