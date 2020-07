Julia Samuel era una de las más íntimas amigas de Diana Spencer. Hoy repite una sus tradiciones familiares con sus nietos para que siempre la tengan en su corazón Crédito: Instagram Cambridge Sussex

Una de las mejores amigas de Lady Di se ha ocupado de continuar con una tradición familiar inaugurada por la princesa con William y Harry . A Diana le encantaba regalarles a sus hijos juguetes enormes, muy complicados de armar y estridentes en sus luces y sonidos. Le hacían gracia. Hoy, como una forma de mantener el legado, la memoria y el recuerdo activos, aquella mejor amiga visita a los hijos de William y Kate repleta de paquetes y bolsas que prometen risas y trabajo para toda la familia.

Se trata de Julia Samuel que, además de ser amiga de Diana y de ser una de las madrinas del pequeño George , es una importante psicóloga británica que ha publicado varios libros dedicados a cómo transitar el dolor y el sufrimiento. Esto también pasará es el último donde reflexiona sobre las crisis, los cambios y los nuevos comienzos.

Invitada al podcast How to fail with Elizabeth Day , Julia se animó a dar detalles sobre la relación que mantiene con los nietos de su amiga Diana : "Le hago a George lo que ella hacía con sus hijos: le regalo juguetes imposibles que son realmente ruidosos y que requieren de mucho trabajo por lo que William pasa días enteros armándolos. Eso me hace reír y hace reír a George también", reveló.

Respecto de su ahijado, Samuel dijo en el podcast que "el príncipe George es asombroso, divertido, luchador y descarado. Diana lo hubiera amado muchísimo" . Sobre su amiga recordó lo tanto que le gustaba su forma de reír: "Tenía una risa fantástica, sin complejos, que iluminaba las reuniones. Y además le encantaba dar abrazos".