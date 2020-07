Emma Corrin. Quién es la joven actriz que interpretará a Lady Di en The Crown

Quién es Emma Corrin, la joven actriz encargada de interpretar a Lady Di en la cuarta temporada de The Crown

Emma Corrin fue la elegida para hacerse cargo de un desafiante rol en la serie The Crown . La joven actriz británica será quien encarne a Lady Di en la cuarta temporada de la producción de Netflix dedicada a imaginar la intimidad de la realeza británica a lo largo de la historia.

El reto que ahora asume Corrin, es el que han tomado otras destacadas actrices como Naomi Watts en 2013, Lesley Harcourt en 2011, Genevieve O'Reilly en 2007, Serena Scott Thomas en 2007, Amy Seccombe en 1998, Julie Cox en 1996 y Caroline Bliss en 1982. Elegida por Peter Morgan, creador de la serie, ahora será Corrin quien ponga el cuerpo para representar a la rupturista princesa fallecida en 1997.

Emma Corrin: vida y obra de una joven promesa de la actuación

Emma Corrin es una joven actriz británica nacida en 1995. Criada por una terapeuta lingüista y un hombre de negocios, Emma comenzó su carrera dramática a muy temprana edad.

La artista de 25 se crió en la ciudad Kent -uno de los 47 condados del Reino Unido- y asistió a una escuela privada católica en la que demostró por primera vez su talento sobre el escenario. Al terminar su educación secundaria, Corrin vivió en el extranjero durante un año para luego comenzar a estudiar teatro en la Universidad de Cambridge . Interpretó papeles de distintos autores, como William Shakespeare , Federico García Lorca , PG Wodehouse y Brian Friel .

Como parte de su carrera en cine y televisión, Corrin dio sus primeras pasos el cortometraje Alex's Dream (2018) y tuvo una fugaz aparición en un episodio de la cuarta temporada de la serie Grantchester (2019). También, participó en cuatro episodios de la serie Pennyworth . Ahora, Emma interpretará a la princesa de Gales en una serie de popularidad internacional.

La palabras del creador de The Crown sobre Emma Corrin

"Emma es un talento brillante que nos capturó inmediatamente cuando hizo la audición para el papel de Diana Spencer. Además de tener la belleza y la inocencia de la joven Diana, tiene el rango y la complejidad para interpretar a esa mujer extraordinaria que pasó de ser una adolescente anónima a convertirse en la mujer más icónica de su generación", explicó Morgan, creador de la serie, cuando se dio a conocer el nombre de la actriz elegida.

La emoción de Emma Corrin tras confirmar la noticia

"Estoy llena de alegría, llegué a la luna y me siento increíblemente honrada de unirme a la cuarta temporada de 'The Crown'. He estado pegada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uniré a esa familia tan talentosa, es surrealista. La princesa Diana fue un ícono, y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador", apuntó la actriz al comunicar de forma oficial la noticia de su incorporación.

El salto en a carrera de Emma Corrin

La ficción de Netflix, que ya consiguió transformar a una actriz prácticamente desconocida como Claire Foy en una estrella ganadora de premios y una de las actrices más solicitadas de Hollywood , en este caso volvió a optar por una cara nueva .

Aunque Corrin ya filmó su participación en la película Misbehavior y fue contratada como parte del elenco de Pennyworth , la serie inédita que cuenta la historia de Batman desde la perspectiva de su mayordomo, Alfred Pennyworth , lo cierto es que casi nadie la vio aun en pantalla, a diferencia de lo que sucede con el resto de los actores que se sumaron a la trama para la tercera temporada. Especialmente en el caso de la reina misma.

Es que la actriz que tomó la posta de Foy para interpretar a Isabel II en la mediana edad es Olivia Colman que cuando la contrataron era una de las actrices más prestigiosas de la TV y el cine británico pero aun no había alcanzado el estatus que tiene ahora como la más reciente ganadora del premio Oscar a la mejor actriz principal por encarnar a otra reina, Ana, en La favorita . Y como su hermana y contrafigura, la princesa Margarita aparecerá Helena Bonham Carter .