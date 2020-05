Las 25 playas más lindas del mundo según viajeros experimentados

El sitio web TripAdvisor publicó su ranking de las mejores playas del mundo. En el puesto 25 se encuentra la única con arena negra en Islandia.

A pesar de que este no es momento de viajar, nada nos impide imaginar una visita a alguna de estas 25 playas seleccionadas como las mejores a nivel internacional. Se trata de un ranking elaborado por TripAdvisor , que ordena a las distintas costas del mundo de acuerdo con su nivel de popularidad. Los destinos elegidos reciben el Traveller´s Choice 2020, un reconocimiento que acredita la belleza y las bondades de cada lugar.

Baia do Sancho en la reserva Fernando de Noronha , en Brasil, resultó ser nuevamente la preferida de los viajeros. El podio lo completa, en segundo lugar, Grace Bay Beach , una playa en Providenciales, una isla que pertenece a las islas Turks y Caicos. En el tercer puesto se encuentra Playa Paraíso , en la localidad de Cayo Largo, en Cuba.

Baia do Sancho en la reserva Fernando de Noronha, en Brasil, ocupa el primer lugar entre las playas de todo el mundo. Crédito: Shutterstock

Las playas de las islas Turks y Caicos se ubican segundas en el ranking. Crédito: TripAdvisor

Brasil es el único país que cuenta con dos playas en el top cinco del ranking. El quinto lugar paradisíaco es Prainhas do Pontal do Atalaia en Arraial do Cabo. Los otros territorios nacionales que aparecen dos veces en el listado son Cuba, Italia, Grecia y Estados Unidos con Florida .

En el último puesto, el 25, se encuentra la única playa que no tiene arenas blancas ni aguas turquesas. De aspecto lúgubre y majestuoso, se ubica en la localidad de Vik, Islandia, frente al océano Atlántico. Allí se destaca el color negro de su arena volcánica mientras que a su alrededor emergen conjuntos de rocas que salen del mar con forma de acantilado. Se trata de la Black Sand Beach.

Aquí el ranking completo

Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil Grace Bay Beach, Providenciales, Islas Turks y Caico Playa Paraíso, Cayo Largo, Cuba Isola dei Conigli, Lampedusa, Islas de Sicilia, Italia Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasil Seven Mile Beach, Playa de Siete Millas, Gran Caimán Eagle Beach, Palm/Eagle Beach, Aruba Playa Flamenco, Culebra, Puerto Rico Varadero Beach, Varadero, Cuba Kleftiko Beach, Milos, Cícladas Siesta Beach, Siesta Key, Florida Radhanagar Beach, Isla Havelock, Andaman and Nicobar Islands Playa de Luskentyre, Isla de Harris, Lewis and Harris, Outer Hebrides Playa de Ses Illetes, Formentera, Islas Baleares Playa de La Concha, San Sebastián, Donostia, España Saint Pete Beach, Saint Pete Beach, Florida Playa Norte, Isla Mujeres, México Maho Beach, Cruz Bay, St. John Bavaro Beach, Punta Cana, República Dominicana Woolacombe Beach, Woolacombe, Reino Unido Playa de Elafonisi, Elafonissi, Grecia Whitehaven Beach, Whitsunday Island, Islas Whitsunday Cala Mariolu, Baunei, Italia Balos Lagoon, Kissamos, Grecia Black Sand Beach, Vik, Islandia

Varadero en Cuba ocupa el lugar noveno. Crédito: Shutterstock

En el sexto puesto, las islas Caimán. Crédito: Shutterstock

La Playa de la Concha en San Sebastián, España, aparece en puesto número quince. Crédito: Shutterstock

En el lugar 19 de la lista, está la Playa Bávaro en República Dominicana. Crédito: Shutterstock

Las playas de la Isla Mujeres en México ocupan el lugar 17. Crédito: Shutterstock