Las 7 habilidades que buscan las empresas en los líderes del futuro

En este nuevo mundo toman protagonismo aquellas personas que pueden reconocerse a sí mismas como agentes de cambio para el bien común. Ellos son los llamados changemakers: la generación que cambia las reglas de juego, propone innovaciones, pero siempre pensando en solucionar problemáticas que nos afectan a todos. Y los jóvenes juegan un rol fundamental en este paradigma.

Nuevas habilidades

Estamos transitando la llamada "cuarta revolución industrial", en la que las nuevas tecnologías imponen el desarrollo de un marco que exige pensar y actuar con otras habilidades. Para ilustrar con algunos datos, según un informe de la consultora argentina Scoop Consulting, especializada en mercado laboral, el 65% de los niños que hoy ingresan en la primaria terminarán trabajando en puestos que aún ni existen. O, según el Banco Mundial, se estima que en los próximos 10 a 20 años, el 65% de todas las actividades que actualmente realizan los seres humanos serán automatizables.

En definitiva, el problema no será la falta de empleo, sino que se genera una brecha entre los viejos y los nuevos trabajos. Entonces, ¿qué hacemos para no quedarnos atrás? Desarrollar esas habilidades innatas que tenemos que nos convierten en agentes de cambio y entender que eso es tan importante hoy como leer y escribir. Esto, precisamente, es lo que los jóvenes tienen súper claro. No esperan a que las cosas ocurran por ellos, sino que salen a buscarlas, toman acción. Detectan un problema (de la índole que sea) y se movilizan para resolverlo. Y por eso son los líderes del futuro.

¿Dónde formarte?

Identikit de un futuro líder

Empatía cognitiva. Comprenden los sentimientos y perspectivas del otro y usan ese entendimiento para guiar sus propias acciones. Emocionalidad. Muestran un tipo de liderazgo más consciente de la importancia de la integración y gestión de las emociones y los sentimientos y el impacto en el mundo. Trabajo en equipo. Ya no dividen en roles, sino que potencian la colaboración en equipos fluidos y dinámicos, impulsando la creatividad, la innovación y el progreso Causas compartidas. Defienden causas como el cambio climático y ambiental, género y diversidad, promueven una economía más justa e inclusiva, la libertad de expresión, la autoaceptación y el respeto por el otro. Liderazgo horizontal. Los nuevos líderes reprograman la manera en que pensamos y la llevan hacia un modelo en el que todos lideran y todos contribuyen hacia un propósito en común. Iniciativa emprendedora. Llevan sus ideas a la acción y transforman el entorno para el bien común. Los nuevos líderes se enfocan más en el "hacer" que en el "decir". Trascendencia de lo individual. Buscan trascender su "yo" individual para conseguir el bienestar de los otros, tienen ideales e inquietudes constantes y persiguen espacios de expresión personal, donde puedan sentirse representados.

La clave es ser ágiles

Por Melina Jajamovich. Especialista en innovación y transformación organizacional. Autora de Agilidad en 4 estaciones.

Los tiempos VICA -volátiles, inciertos, complejos y ambiguos- nos invitan a repensar nuestros modelos de liderazgo, para descubrir nuevas formas de ser y hacer en un mundo de cambios. Estas son algunas de las habilidades que tiene una líder ágil:

Predica con el ejemplo: no nos dice qué hacer sino que con sus acciones inspira una forma de ser y hacer en el mundo.

no nos dice qué hacer sino que con sus acciones inspira una forma de ser y hacer en el mundo. Está conectada consigo misma y con sus poderes: no queda anclada en los "peros" ni es víctima de otros o el contexto.

no queda anclada en los "peros" ni es víctima de otros o el contexto. Está orientada a cuidar a las personas y al negocio ¡de forma sostenible!: mira la "wide picture" todo el tiempo.

mira la "wide picture" todo el tiempo. Promueve el desarrollo de cada persona y la lógica de equipo: se asegura de que los días tengan foco; el equipo, transparencia, y las personas, autonomía.

se asegura de que los días tengan foco; el equipo, transparencia, y las personas, autonomía. Es una aprendiz eterna: se anima a experimentar, a fracasar de forma inteligente y ¡a aprender una y otra vez!

se anima a experimentar, a fracasar de forma inteligente y ¡a aprender una y otra vez! Hace con otras y otros: forma parte de una red de líderes que sabe que cuando vamos con otros, llegamos más lejos.

Expertos consultados: Ariela Lijavetzky. Directora de Niñez y Juventud de Ashoka Argentina, Uruguay y Paraguay. Informes "Future Leaders" (LLYC y Trivu), Ashoka Youth Years.

