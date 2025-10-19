Las alternativas al árbol de Navidad para decorar tu casa este diciembre 2025

Falta poco para la Navidad y las familias ya comienzan a pensar en la decoración, siendo el árbol de Navidad el símbolo más reconocido para iniciar estas festividades. Sin embargo, como no todos tienen el espacio necesario para esto, los especialistas recomiendan algunas alternativas para la decoración del árbol en espacios cerrados, con diseños más económicos y minimalistas.

Los árboles de Navidad suelen ocupar mucho espacio en el hogar, por eso los expertos en decoración sugieren nuevas alternativas para mantener la tradición sin ocupar demasiado espacio.

Árbol en la pared

Si no tenés espacio para colocar un árbol en tu casa, esta alternativa resulta efectiva para decorar solo ocupando una pared. Conocé el paso a paso:

Buscá una pared sin cuadros ni objetos que interfieran

Tomá las medidas del tamaño que quieras el árbol en la pared.

Formá el diseño con tachuelas o clavos.

Con una guirnalda, seguí el diseño creado anteriormente (se recomienda en zigzag de arriba hacia abajo).

De la misma forma, agregá las luces de Navidad

Luego, decorá con la estrella, bolas y adornos navideños.

El árbol de Navidad en la pared.

Ramas naturales

Esta tendencia es minimalista y no ocupa mucho espacio. Solo necesitás conseguir una rama que tenga algunas plantas aún y colocarla en una maceta. Desde ahí podés pintarla y agregar decoración navideña como te guste. Es muy fácil y económica de realizar.

Árbol de madera

Este árbol es tendencia en Europa y se volvió furor por ser minimalista. Además, se diferencia claramente de los demás al combinar la madera con las clásicas bolas de cristal que le dan el toque navideño. Desde lo simple se puede armar algo bello y llamativo.

Los árboles de Navidad de madera son una buena opción minimalista. novoselov

Árboles pequeños

Comprar un árbol de tamaño pequeño es tendencia por su comodidad, con modelos de 30 centímetros hasta 90 centímetros. Puede decorar fácilmente la mesa del comedor o una esquina del apartamento sin saturar los espacios. Esta opción minimalista sigue siendo perfecta para espacios pequeños.

Por Álvaro Richard Real Martínez