Ya pasado el 25 de diciembre, puede surgir la duda sobre cuándo es el momento de desarmar el árbol de Navidad. Se trata de una de las decoraciones y símbolos más destacados de las Fiestas que en la Argentina se arma el 8 de diciembre, que coincida con el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Ahora, hay que esperar a otra fecha religiosa para guardarlo hasta el próximo año.

Cuándo se desarma el árbol de Navidad

El árbol de Navidad se suele desarmar el Día de los Reyes Magos (Foto: Freepik)

En la Argentina, hay consenso sobre la fecha en que se puede desarmar el árbol de Navidad. Se trata del 6 de enero tras el paso de los Reyes Magos por los hogares.

De todos modos, se pueden quitar los adornos navideños en cualquier momento, una vez pasada la Navidad. Se trata de una costumbre que varios países tienen, incluida la Argentina, para dar cierre a la época de las Fiestas con una fecha religiosa.

Otra tradición muy usada es desarmar el árbol un mes después de haberlo ensamblado y decorado. En este caso, concuerda con el 8 de enero, ya que es el momento en que se cumplen los 30 días posteriores al Día de la Inmaculada Concepción.

Cuándo cae el Día de Reyes Magos 2026

La costumbre del Día de Reyes Magos es que los niños dejen sus zapatos a la noche para que ellos les dejen regalos Gemini

Cada año el Día de Reyes Magos se conmemora el 6 de enero. La costumbre es que se coloquen zapatos en un lugar común de la casa la noche anterior para que Melchor, Gaspar y Baltasar dejen regalos sobre ellos. A su vez, se pone agua y pasto para los camellos con los que viajan. Este año, esta jornada cae un martes en la primera semana completa del primer mes del año.

Si bien es un día de celebración religiosa e infantil, la fecha no está incluida en el calendario oficial de feriados contemplado por la ley 27.399, la cual reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos. De todas formas, el día de Reyes Magos cae en el período de receso de verano, por lo que los chicos podrán disfrutar esta fecha sin la presión de tener que despertarse temprano al día siguiente para ir a la escuela.

Cómo fue la visita de los Reyes Magos a Jesús contada en la Biblia

Quiénes son los Reyes Magos

Aunque en la Biblia no se incluyen sus nombres, las figuras de Gaspar, Melchor y Baltasar están asociadas a Jesús, ya que fueron los primeros en confiar en que era el Hijo de Dios. Por este motivo, el grupo comenzó a seguir una estrella que los conduciría a la ciudad de Belén, cuna de este primogénito divino.

Según la tradición, los tres viajeros provenientes de Europa, Asia y África respectivamente pidieron ayuda al rey Herodes, escena que forma parte del Evangelio según San Mateo. “Unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ‘¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?’ (...) Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: ‘Id y averiguad cuidadosamente qué hay del Niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo’”, recuerda el texto.

Sin embargo, los motivos de Herodes eran otros, ya que quería matar al recién nacido para evitar que disputara su poder. Pero los Reyes Magos ignoraban esto y se contentaron con seguir la estrella, tras lo que ocurrió su epifanía con Cristo: “La estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el Niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al Niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron; después, abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra”, como se cuenta en el Evangelio según San Mateo.

Los regalos que le dieron los Reyes Magos al Niño Jesús, según los evangelios Pexels

La elección de estos presentes no era casual, ya que cada uno tenía una importancia simbólica:

Oro : por su naturaleza real, como regalo conferido a los reyes.

: por su naturaleza real, como regalo conferido a los reyes. Incienso : por su naturaleza divina, empleado en el culto.

: por su naturaleza divina, empleado en el culto. Mirra: es un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y muerte futura de Jesús.

Según cuenta el texto sagrado, el Espíritu Santo les advirtió entonces a los Magos que no revelaran la ubicación de Jesús a Herodes, y así salvaron su vida en ese momento.