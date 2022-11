El mensaje de Freddie Mercury que conmovió al mundo pocas horas antes de morir

escuchar

El 23 de noviembre de 1991, hace 31 años, Freddie Mercury informó al mundo entero, a través de un comunicado, que era portador de VIH, el virus del SIDA, y, apenas un día después, el líder y cantante de la mítica banda Queen murió con tan solo 45 años.

Los últimos años de vida de Freddie Mercury

Hacia fines de los años 80 y comienzos de los 90, la vida privada de Freddie Mercury era prácticamente un secreto a voces. No solo se retiró de los escenarios, sino que también de la intensa vida social que siempre llevó.

Fiel al estilo que siempre lo caracterizó, durante esos años, además, prácticamente no conversó con la prensa y ocultó su enfermedad hasta último momento. Cuando finalmente dio a conocer su estado de salud, nadie imaginó que le quedaban apenas unas horas de vida.

Su voz y su estilo diferenció a Freddie Mercury de los otros artistas de la época

Freddie Mercury se presentó en vivo con Queen por última vez en 1986. Al poco tiempo, se hizo estudios y ahí supo que era VIH positivo. Desde entonces, “La Reina” -como había sido bautizado por sus compañeros de estudios debido a su voz temblorosa y a sus gestos amanerados- se refugió en el cariño de sus seres queridos y en la música.

Con la banda que integraba junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon grabó tres discos: The Miracle (1989), Innuendo (1991) y el póstumo Made in Heaven (1995). Además, como solista, se dio el gusto de grabar junto a la soprano española Montserrat Caballé y fruto de esta colaboración publicó, en 1988, su álbum Barcelona.

También fue “Larry Lurex”, nombre artístico que utilizó en 1972 para un proyecto musical de los estudios Trident (donde Queen grabó su primer disco). Freddie utilizó ese seudónimo para prevenir confusiones porque casi en simultáneo grababa el debut discográfico de Queen. El alter ego elegido es un juego de palabras entre el nombre artístico de la estrella de glam rock Gary Glitter y el de la lana metálica Lurex. Con ese seudónimo grabó dos canciones: “I Can Hear Music” y “Goin’ Back”.

El comunicado con el que Freddie Mercury dio a conocer que era VIH positivo

Fue el viernes 22 de noviembre de 1991 cuando Freddie Mercury convocó a Jim Beach, el manager de Queen, para elaborar un comunicado que diera cuenta de su enfermedad.

El autor de himnos como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life” y “Somebody to love” sabía que el final era inminente e inevitable, y decidió dejar de tomar la medicación que lo mantenía con vida (no así los calmantes).

En el comunicado que se dio a conocer el 23 de noviembre de 1991, el cantante y compositor nacido en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946 expresó lo siguiente: “A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo sida. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad”.

Luego agregó: “Espero que todos se unan a mis doctores y a todos los demás en el mundo que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy famoso por conceder pocas entrevistas. Por favor, comprendan que esto seguirá siendo así”.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 debido a una bronconeumonía que se complicó por el sida.

