Las plantas de exterior ideales para decorar tu hogar en invierno sin que se mueran

Con la llegada del invierno en gran parte del país, muchas personas descartan la idea de mantener plantas en exteriores por temor a que no resistan el frío. Sin embargo, lejos de ser una limitación, esta estación ofrece una oportunidad para elegir especies que se adaptan a bajas temperaturas y que incluso florecen en estas condiciones. A continuación te dejamos una selección de las mejores nueve plantas para el invierno.

Entre las opciones más recomendadas aparece el Cyclamen persicum, conocido comúnmente como ciclamen. Se trata de una planta ideal para esta época, ya que florece en temperaturas que van de los 5ºC a los 16ºC. Sus flores, que pueden ser blancas, rosadas o rojas, aportan un toque de color en balcones y jardines. Requiere buena iluminación sin exposición directa al sol y riegos moderados.

Otras alternativas muy resistentes son las violas y los pensamientos, como la Viola tricolor. Estas plantas se destacan por su amplia variedad de colores y su capacidad para tolerar heladas leves. Se desarrollan mejor en lugares con semisombra, teniendo riegos regulares y suelos ricos en materia orgánica. Además, un tip aconsejado por los expertos en jardinería para que se vean bellas durante toda la temporada es retirar las flores marchitas. Esto ayuda a estimular nuevas floraciones.

Las violas son de las plantas más coloridas para usar en el jardín en invierno (Foto: FloresyPlantas.Net)

Para quienes buscan estructura y un toque más clásico en el jardín, el acebo es una excelente opción. Sus hojas verdes brillantes y sus frutos rojos lo convierten en un símbolo del invierno. Tolera bien el frío y las heladas, aunque se recomienda evitar la exposición directa al sol intenso y mantener el suelo constantemente húmedo.

En el caso de los árboles, el ciruelo es una alternativa viable para exteriores. Si bien su producción de frutos se da durante el verano, en el invierno resiste bajas temperaturas, siempre que no se exponga a heladas extremas. Necesita un riego diario y podas periódicas para favorecer su crecimiento.

El jazmín también puede formar parte del paisaje invernal. Es un arbusto de flores blancas y fragantes que, aunque prefiere el sol, requiere cierta protección frente a vientos fuertes. Su mantenimiento incluye riegos regulares y una ubicación resguardada para los períodos de lluvias intensas.

Cómo plantar y cuidar el jazmín

El lirio azul es una planta versátil que puede vivir tanto en climas cálidos como fríos. Se destaca por su resistencia y por su capacidad para adaptarse a distintos entornos. Requiere suelos ricos en nutrientes y, como valor agregado, es conocida por ayudar a ahuyentar insectos.

Otra alternativa ideal es la col ornamental o Brassica oleracea. Esta planta no solo soporta muy bien las bajas temperaturas, sino que mantiene el color de sus hojas con el frío. Es de bajo mantenimiento, ya que solo necesita algo de luz diaria, un riego moderado y evitar el exceso de agua en el suelo.

Por último, la Lavandula es una opción versátil que se adapta bien a climas secos o templados. Sus flores violetas no solo decoran, sino que también aportan aroma. Necesita buena exposición solar, suelos bien drenados y podas regulares para mantenerse saludable.