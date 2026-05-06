Argentina campeón. Santa Rosa triunfa en el Mundial de Quesos de Brasil con cinco medallas

La industria láctea argentina vivió una jornada de celebración en San Pablo durante el 4º Mundial do Queijo do Brasil. La firma Santa Rosa, reconocida por su trayectoria en la elaboración de productos artesanales, logró cinco distinciones en esta competencia de prestigio global.

El jurado internacional, compuesto por expertos de diversas naciones, otorgó la medalla de oro a su emblemático Reggianito, mientras que el Pategrás recibió la medalla de plata. Por su parte, los quesos Sardo, Provoleta y Azul obtuvieron medallas de bronce en sus respectivas categorías.

Santa Rosa triunfa en el Mundial de Quesos de Brasil con cinco medallas

Un reconocimiento que impulsa la proyección mundial de la marca

El evento reunió a más de 2600 quesos provenientes de 30 países, los cuales fueron evaluados bajo criterios estrictos de sabor, textura, aroma y presentación.

Santa Rosa destacó entre los cuarenta productores argentinos que participaron del certamen, donde se premiaron en total diecinueve piezas nacionales. La empresa se posicionó como la marca más galardonada de la delegación local en este encuentro, que desde 2019 convoca a los referentes del sector lácteo y gastronómico mundial.

Calidad internacional made in Argentina

Para Sofia Ruano, Gerente de Marketing de Santa Rosa, la experiencia resultó sumamente positiva. “Es una instancia muy linda que celebramos con entusiasmo, ya que estos espacios nos permiten llevar lo mejor de la industria argentina al mundo”, expresó la ejecutiva tras conocer los resultados.

Ruano subrayó el valor de la competencia: “Hoy producimos quesos de una calidad excepcional; el hecho de competir internacionalmente y volver con premios constituye un verdadero orgullo para nuestro país y para nuestra industria quesera. Que jurados de todas partes del mundo prueben nuestros productos y crean que tienen la calidad necesaria para una medalla de oro no tiene comparación”.

Tradición, técnica y versatilidad: qué define a los quesos premiados

El catálogo premiado destaca por su versatilidad y método de elaboración. El Reggianito, madurado durante seis meses, presenta un sabor afrutado y un toque picante ideal para pastas. En contraste, el Pategrás, con dos meses de maduración, integra la tradición de la picada nacional y armoniza con dulces de membrillo o batata. Por otro lado, el Sardo ofrece un perfil intenso y firme tras cinco meses de proceso, mientras que la Provoleta se distingue por su capacidad de fundirse sin perder la forma bajo el calor de las brasas o el horno.

Finalmente, el queso Azul aporta una textura quebradiza y una intensidad aromática única, desarrollada durante 45 días de maduración. Estos productos, elaborados exclusivamente con leche de vaca, reflejan un estándar de producción que hoy trasciende las fronteras nacionales.

Los jueces evaluaron cada detalle técnico para determinar el podio, y el reconocimiento obtenido por Santa Rosa ratifica la competitividad de las técnicas artesanales adaptadas a la escala industrial.

El éxito en Brasil marca un hito para la marca, que apuesta por la calidad de sus materias primas y procesos para consolidar su presencia en los mercados internacionales más exigentes, demostrando que el producto argentino posee un sello de excelencia reconocido por paladares expertos de todo el planeta.

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