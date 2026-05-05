Portal 5/5: rituales para aprovechar la energía de este martes 5 de mayo

El portal energético 5/5 se abre hoy, martes 5 de mayo. Se trata de un momento sumamente importante para los creyentes de lo esotérico porque es una fecha con fuerte carga simbólica y espiritual que ocurre cada año en el quinto día del mes de mayo. Este evento representa un llamado a evolucionar, renovar hábitos, abrir la mente y actuar con mayor autenticidad.

En términos esotéricos, un portal energético es un día en que se alinean ciertos factores simbólicos —como la repetición de números o determinadas posiciones astrológicas— que amplifican determinadas vibraciones. Estos portales suelen considerarse oportunidades para trabajar la consciencia, iniciar procesos de transformación y conectar con propósitos personales.

El cinco es el número de la transmutación en la numerología Freepik

En la numerología, el cinco es considerado el número de la transmutación porque está vinculado con la libertad, el cambio, la aventura, la creatividad y el movimiento. Es una cifra que impulsa a salir de la zona de confort, a soltar estructuras que ya no sirven y a atreverse a lo nuevo.

La repetición de este dígito en la fecha potencia su energía. Es así que el portal 5/5 sirve para soltar lo que ya no funciona, abrirse al cambio, tomar decisiones importantes y activar la libertad personal. Es un momento ideal para iniciar transformaciones, dar pasos valientes, reconectar con deseos auténticos y alinearse con un nuevo ciclo de crecimiento.

Durante esta jornada se genera un canal poderoso que impulsa la acción, los viajes, las nuevas ideas y la comunicación efectiva. Se puede aprovechar de diversas formas, pero en esta ocasión se recomienda resetear la energía, revisar decisiones y alinearse con un camino más libre y auténtico. En ese sentido, la energía disponible es ideal para:

El cicno ayuda a ataer la aventura oatawa - Shutterstock

Destrabar proyectos estancados.

Limpiar la voz (comunicar lo no dicho).

Atraer la aventura y la renovación de los vínculos.

A continuación, rituales para aprovechar la energía del portal 5/5:

Ritual de la hoja al viento para la libertad

Este ritual es ideal para quienes sienten que una situación los asfixia. El cinco es el número que rompe el orden del cuatro (que representa la estructura). Es así que el portal 5/5 busca, ante todo, la liberación de las cadenas invisibles. Por lo tanto, este ritual tiene una función de “quiebre de inercia”.

Para ello, es necesario un papel pequeño, una lapicera azul y cinco hojas secas de cualquier árbol.

Todo lo que hay que saber para hacer el ritual de la hoja al viento por el portal energético 5/5 (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Este es el paso a paso para hacer el ritual de la hoja al viento para la libertad:

1 Decreto de libertad

Se escribe en el papel una frase corta que comience con “Yo me libero de...”. Allí se puede agregar alguna situación o relación que ya no aporta.

2 Unión simbólica

Se deben colocar las cinco hojas secas y el papel juntos en la palma de las manos. Se frotan ambas manos con fuerza para romper y triturar el papel y las hojas secas al mismo tiempo, hasta que se conviertan en fragmentos pequeños e indistinguibles entre sí.

3 Entrega a la naturaleza

Se debe salir a un espacio abierto (balcón, jardín o plaza) y dejar que el viento se lleve los trozos del papel y las hojas secas. Mientras el viento se lleva los restos, se pronuncia: “Que lo denso se vuelva leve y lo estancado encuentre su camino”. Este acto simboliza la entrega del peso personal al flujo universal.

La técnica del “5x5” para la manifestación acelerada

Es el método más potente de este portal para atraer metas concretas a corto plazo y fijar la voluntad. Al repetir el deseo cinco veces, se utiliza la vibración del portal para imprimir esa idea en el campo electromagnético personal. Sirve para materializar cuestiones concretas: un contrato, una resolución legal, un encuentro específico o un cambio de hábito.

Solo hace falta un cuaderno o libreta y algo para escribir, preferentemente rojo para activar la acción.

Se puede usar la técnica 5x5 para manifestar durante el portal energético 5/5 (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Este es el procedimiento para manifestar con la técnica 5x5:

1 Redacción del deseo

Se debe elegir un solo deseo u objetivo. Este se escribe en tiempo presente y en positivo (ejemplo: “Recibo la oportunidad laboral que merezco”).

2 La repetición

Durante el día del portal, se escribe esa misma frase cinco veces seguidas en el cuaderno.

3 Sellado de intención

Leer en voz alta cada repetición. Al finalizar la quinta, se cierra el cuaderno con un golpe seco, simbolizando que el pedido fue enviado y “firmado” por la energía del portal.