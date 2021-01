Las "predicciones" de la mujer que asegura haber viajado al año 3780

Clara es la mujer que asegura que viajó en el tiempo hasta el año 3780 y volvió para contar el relato espeluznante de un futuro que estará controlado por robots asesinos que tienen la intención de acabar con la humanidad. Su relato es muy similar a lo que cuenta la película Terminator. Crédito: Terminator

Tal como se ve en la película Terminator, donde Arnold Schwarzenegger es un robot que viaja del futuro al presente para evitar una guerra de máquinas, un video se viralizó en las últimas horas con el testimonio de una persona que cuenta una situación similar.

Clara es una mujer que asegura que viajó en el tiempo hasta el año 3780 y volvió para contar el relato espeluznante de un futuro que estará controlado por robots asesinos, que tienen la intención de acabar con la humanidad.

El video, publicado hace dos años en diversas plataformas digitales, se volvió viral en este último tiempo y logró alcanzar casi 15 millones de reproducciones solo en YouTube.

Una mujer dice que viene del año 3780 y sus crudos relatos son espeluznantes 22:40

Durante su testimonio, la mujer se refiere al mundo como "horrorífico" y asegura que estará controlado por máquinas que matan a las personas. "Estamos acostumbrados a robots que hacen café, pero en el futuro tendrán una inteligencia superior", afirmó.

Clara relató que su misión se llamó Rata, porque viajó con otras personas y tuvo que esconderse como ese animal en el futuro apocalíptico. "El objetivo de nuestra operación era ir al año 3780 para obtener algunos detalles sobre los robots. Las partes con inteligencia artificial. Mientras pensábamos que seríamos capaces de demostrar al mundo que este tipo de máquinas furiosas podrían conllevar a la eliminación de los humanos", dijo.

La mujer asegura que el mundo estará controlado por máquinas que matan a las personas Crédito: Terminator

Sobre el aparato para trasladarse a través del tiempo, Clara detalló algunas especificaciones. "El nombre de la máquina del tiempo es Isaac, en honor al profesor que la creó. Funciona con electricidad y es una colaboración entre sillas metálicas, el cuerpo humano, una serie de corrientes eléctricas y frecuencias de tiempo. El humano debe sentarse en la silla metálica con una gran cantidad de agujas que conducen la electricidad a través de su cuerpo", precisó.

La mujer, que no determinó de qué país proviene, aseguró que el Ejército de Estados Unidos tiene la tecnología para viajar en el tiempo y que ella trabajó para las Fuerzas Armadas, que la rastrean con un sofisticado chip que muestra ante la cámara.

"Hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y, por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba a la silicona", recordó.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios en el video de Clara, se encuentran desde escépticos hasta quienes creen en sus palabras. Aquellos que confían en su testimonio piden hacer cadenas de oración en todo el mundo y que se deje de desarrollar este tipo de tecnología.