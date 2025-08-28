¿Las semillas de papaya son efectivas contra los parásitos intestinales?, un gastroenterólogo de Kansas responde

En los últimos cinco años se viralizó en las redes sociales, principalmente TikTok, la idea de que las semillas de papaya serían efectivas para combatir los parásitos intestinales. Con la tendencia en aumento, un gastroenterólogo de Kansas respondió acerca de su eficiencia.

Un gastroenterólogo de Kansas responde a la tendencia en las redes sobre las semillas de papaya

El doctor Shekhar Challa, de Topeka, certificado en gastroenterología y medicina interna, fue cuestionado sobre el tema de las semillas de papaya y los parásitos por la cadena local KSNT. En ese momento, el especialista indicó que solo había encontrado un estudio que respalda la teoría.

Aunque Challa estuvo de acuerdo con que ingerir las semillas no representa ningún problema de salud, sí mencionó que el sabor no es agradable. “Probablemente, no lo hagas, pero, por otro lado, si quieres hacerlo, no te hará daño. Pero, de nuevo, el problema es el sabor; sabe fatal, así que ¿por qué querrías hacerlo?”.

El experto en la salud del sistema digestivo recomendó consultar a un médico ante la preocupación de tener un problema estomacal.

Shekhar Challa estudió medicina en India y completó su formación en el Hospital Coney Island de Brooklyn, Nueva York. Ejerce en la práctica privada desde 1987 y fue cofundador de la Clínica Médica de Kansas en 1998. Actualmente, es presidente y ha sido el investigador principal de 17 ensayos clínicos, de acuerdo con la institución.

Qué dicen los estudios sobre la eficacia de las semillas de papaya para contra los parásitos intestinales

La gastroenteróloga Christine Lee, especialista en trastornos de la motilidad y la enfermedad inflamatoria intestinal, explicó a Clevaland Clinic que los estudios sobre la eficacia de las semillas de la fruta para combatir los parásitos no se han concentrado en muestras grandes.

Las semillas de papaya han probado su eficiencia, pero la evidencia es poca Freepik

“Estos son estudios pequeños y no deben extrapolarse al uso general sin ensayos prospectivos, aleatorizados y controlados de calidad con muestras más grandes. Necesitamos saber si las semillas de papaya realmente funcionan y si son seguras para el consumo humano”.

La especialista se refiere a dos investigaciones de 2007 y 2014:

El estudio Eficacia de las semillas secas de Carica papaya contra la parasitosis intestinal humana: un estudio piloto, se centró en 60 niños nigerianos con evidencia de parásitos intestinales. Los investigadores informaron que el 71,4% de los que ingirieron un elixir elaborado con las semillas como tratamiento eliminaron los parásitos de sus heces.

“La fruta tropical Carica papaya y sus semillas han demostrado tener actividad antihelmíntica y antiamebiana”, explican.

Otro estudio de 2014, nombrado Efectos de la suplementación con plantas tropicales sobre el rendimiento y la carga parasitaria de las cabras, identificó que las semillas de papaya son una posible solución para eliminar parásitos en los animales.

Los especialistas aconsejan acudir con un médico en caso de sospechar de la presencia de parásitos intestinales Freepik

Semillas de papaya, ¿son tóxicas?

Pesé a los resultados de los estudios, la doctora Lee manifestó una preocupación, debido a que las semillas de papaya tienen trazas de cianuro, una sustancia química natural dañina. Por lo que ingerirlas en grandes cantidades podría ser perjudicial para la salud.

Además, la especialista dijo que existe un riesgo adicional al asumir que los parásitos son la causa de los problemas estomacales, ya que autodiagnosticarse podría retrasar el descubrimiento de la enfermedad o padecimiento que genera síntomas como la diarrea frecuente o el ruido estomacal constante.