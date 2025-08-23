Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck 2024 nuevo en Estados Unidos en agosto 2025

El Tesla Cybertruck 2024 aún es uno de los lanzamientos más comentados del mercado automotriz estadounidense. En agosto de 2025 el vehículo eléctrico está disponible en dos versiones principales. Su precio parte de 80.000 dólares y puede llegar a superar los US$100 mil. Ambos precios incluyen el cargo de destino y confirman la posición del modelo como un referente del segmento de camionetas eléctricas.

Tesla Cybertruck 2024: precios y versiones disponibles en 2025

De acuerdo a la plataforma Edmunds, Tesla comercializa actualmente dos variantes del Cybertruck 2024. La primera, AWD con dos motores, mantiene un precio de US$81.985, mientras que el Cyberbeast con tres motores se ubica en US$101.985.

La versión AWD Dual-Motor del Cybertruck ofrece 334 millas de autonomía por carga, apenas seis menos que lo declarado por Tesla Tesla

Mientras tanto, el modelo de entrada RWD Long Range, otra alternativa del Cybertruck 2024, no figura en los listados de Edmunds para este año, lo que deja como únicas opciones oficiales a las versiones mencionadas.

Estos valores colocan al Cybertruck en la franja alta de las pick‑ups eléctricas, en competencia directa con rivales que intentan captar un público que busca potencia, autonomía y diseño disruptivo.

Autonomía y pruebas de rendimiento del Tesla Cybertruck 2024

En la prueba de autonomía de Edmunds, el Cybertruck Dual‑Motor alcanzó 334 millas (537 km) por carga, apenas seis menos de las 340 millas (547 km) declaradas por Tesla. La diferencia resulta mínima y confirma la solidez de la propuesta.

Por otro lado, el modelo Cyberbeast lleva la experiencia a otro nivel con 845 caballos de fuerza, aceleración de 0 a 60 mph (0 a 96 km/h) en 2,6 segundos y una autonomía estimada en 320 millas (515 km). Este rendimiento lo ubica en el terreno de los superdeportivos, con la ventaja de conservar la funcionalidad de una camioneta.

El modelo Cyberbeast, con tres motores y 845 caballos de fuerza, acelera de 0 a 60 mph en solo 2,6 segundos Tesla

Otras capacidades destacadas del Tesla Cybertruck

Más allá del diseño futurista, el Cybertruck 2024 ofrece una lista amplia de prestaciones:

Remolque : puede arrastrar hasta 11.000 libras (4990 kilogramos).

: puede arrastrar hasta 11.000 libras (4990 kilogramos). Caja de carga : seis pies (1,8 metros) sin guardabarros, apta para paneles estándar de madera contrachapada.

: seis pies (1,8 metros) sin guardabarros, apta para paneles estándar de madera contrachapada. Conectividad eléctrica : dos tomas de 400 vatios para herramientas y capacidad de devolver hasta 11 kW de energía a una casa durante un corte de luz.

: dos tomas de 400 vatios para herramientas y capacidad de devolver hasta 11 kW de energía a una casa durante un corte de luz. Suspensión : neumática adaptable con 16 pulgadas (41 cm) de despeje.

: neumática adaptable con 16 pulgadas (41 cm) de despeje. Resistencia: carrocería de acero inoxidable a prueba de balas y ventanas con resistencia a impactos.

Estas características consolidan al modelo como una camioneta robusta y versátil, pensada para un uso intensivo en distintos terrenos.

Competidores eléctricos en el mercado: opciones que no sean de Tesla

En materia de diseño y rareza, el Cybertruck no tiene rival directo. Sin embargo, otras marcas avanzan con propuestas más tradicionales. Entre los competidores más relevantes se destacan:

Ford F‑150 Lightning , pionera del segmento.

, pionera del segmento. Chevrolet Silverado EV , que busca consolidarse en el mercado.

, que busca consolidarse en el mercado. GMC Sierra EV , con una propuesta complementaria.

, con una propuesta complementaria. Ram 1500 Rev, actualmente en preparación.

Por otro lado, la Rivian R1T aparece como la opción más cercana en términos de capacidades todoterreno, aunque con menor espacio en la caja y en la segunda fila. Aun así, compite de manera sólida con la propuesta de Tesla en potencia y desempeño fuera de ruta.

El experto Dan Frio definió al Cybertruck como un vehículo “meta” y resaltó su autonomía, potencia todoterreno y singularidad estética Tesla

Tesla Cybertruck 2024: la reseña de un experto

El experto automotriz de Edmunds, Dan Frio, reseñó en 2024 que el Tesla Cybertruck era el vehículo más “meta” para los tiempos más “meta”: “Un conjunto con múltiples capas de funciones, capacidades y una declaración personal que solo podía provenir de uno de los fabricantes más excéntricos del mundo”.

“Como camioneta, es difícil cuestionar las credenciales del Cybertruck. Como máquina todoterreno, sus especificaciones son prometedoras, y como auto eléctrico convencional, su autonomía y comodidad de marcha resultan impresionantes al considerar su tamaño y capacidades“, agregó.

Luego, para el final, el experto se dio una licencia para hacer una crítica estética: “¿Y el diseño salido de una película de ciencia ficción? Mejor no mencionarlo en sociedad educada“.