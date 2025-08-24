Licencias de conducir en Florida: el trámite que deberán hacer quienes hayan sacado una nueva

Los residentes de Florida que obtuvieron una nueva licencia de conducir o tarjeta de identificación, incluido renovación o reemplazo, después del 31 de julio de 2024, deberán hacer un trámite adicional para no afectar su proceso de votación en las próximas elecciones locales, estatales o federales.

El trámite que deberán hacer quienes hayan sacado una nueva licencia de conducir

Brad Ashwell, director estatal de Florida para All Voting is Local, hizo un llamado a los floridanos para actualizar su registro de votante para que coincida con el nuevo número de su tarjeta. Los códigos identificadores fueron modificados en 2024 por una legislación.

Organización llama a los votantes de Florida a actualizar su registro Wu Xiaoling� - XinHua�

El directivo señaló para WUSF: “Los votantes deben saber que deben actualizar su registro para reflejar este nuevo número, ya que podría afectarles si intentan votar por correo o firman una petición de voto. Es algo que sorprenderá a los votantes si no están al tanto”.

Si bien los floridanos tienen la opción de actualizar su registro de votantes cuando obtienen la nueva licencia, Ashwell explicó que muchos no saben que deberían hacerlo.

“Insto a los votantes a que actualicen su información de registro. Es una buena manera de asegurarse de que todo esté al día y eso podría eliminar muchos de los problemas que vemos el día de las elecciones”, agregó.

¿Cómo actualizar el registro de votante?

El Departamento de Estado de Florida, señala que si el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) ha emitido un nuevo número de licencia de conducir o tarjeta de identificación desde que se hizo el registro, es necesario comunicarse con el Supervisor Electoral para asegurarse de la actualización.

Una legislación exige que los números distintivos asignados a una licencia de conducir incluyan al menos cuatro números generados aleatoriamente FLHSMV

Además, un residente del Estado del Sol puede actualizar el registro de votante de las siguientes maneras:

En línea en RegisterToVoteFlorida.gov

A través de cualquier oficina de recaudación de impuestos que emita licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales de Florida.

que emita licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales de Florida. También se puede enviar información de registro de votante al renovar los documentos a través del sistema de renovación en línea del Flhsmv.

del Flhsmv. A través de cualquier agencia de registro de votantes designada.

Por correo o en persona, con el formulario de solicitud de registro de votantes estatal (DS-DE 39).

Se puede encontrar formularios de solicitud impresos en cualquier oficina del Supervisor Electoral del condado, biblioteca local o cualquier entidad autorizada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida para emitir permisos de pesca, caza o captura con trampas.

¿Por qué cambiaron los números de las licencias de conducir de Florida?

El Flhsmv informó que a partir del 31 de julio de 2024, comenzó a implementar la legislación que modifica el Estatuto de Florida y exige que los números distintivos asignados a una licencia de conducir o tarjeta de identificación incluyan al menos cuatro cifras generadas aleatoriamente.

El registro de votantes se puede hacer en cualquier oficina de recaudación de impuestos que emita licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales Miami-Dade County Office of the Tax Collector

“Este nuevo sistema busca mejorar la seguridad y proteger la identidad de las personas”, señaló la agencia en un comunicado.

También explicaron que si bien el formato de la identificación se mantendrá, se utilizará una fórmula diferente, que utiliza la aleatorización, para determinar los números asignados a cada cliente. Quienes renovaron o reemplazaron los documentos en persona o en línea, después de la fecha indicada, recibieron un código nuevo.