El truco para ganar la lotería Powerball que puso a prueba un experto: “No hay otra forma”

El próximo sorteo del Powerball será el sábado 23 de agosto de 2025 y pondrá en juego un jackpot estimado de US$700 millones, con un valor en efectivo de US$316 millones. En la previa, un especialista en matemáticas reveló un método sencillo que, según explicó, puede aumentar levemente las posibilidades de acertar.

El truco para ganar el Powerball, según un experto

El matemático y especialista en estadística de juegos Ashok Singh, de la Universidad de Nevada, explicó a The U.S. Sun que la única manera de incrementar las chances de ganar el Powerball es comprar más boletos. “No hay otra forma. Es totalmente azar y suerte”, afirmó.

Comprar más boletos: el único “truco” que ofrece la estadística Foto de Racool_studio disponible en freepik

El consejo parece simple: a mayor cantidad de jugadas, mayor probabilidad de acertar la combinación ganadora. Sin embargo, Singh advirtió que incluso adquiriendo cien mil tickets, la posibilidad de llevarse el premio seguiría siendo mínima y el gasto superaría cualquier retorno.

El especialista subrayó que el sistema está diseñado para que nadie pueda anticipar los resultados. Los números se generan mediante fórmulas “pseudoaleatorias” imposibles de descifrar sin conocer la programación interna.

En ese sentido, Singh comparó las chances de llevarse el pozo con otros sucesos improbables: “Es mucho más probable que alguien sea alcanzado por un rayo a que gane la lotería”, explicó.

¿La lotería es un juego de azar o de habilidad?

El profesor también remarcó que el único modo real de “jugar contra el sistema” no está en la lotería, sino en los juegos de habilidad. Puso como ejemplo el Black Jack, donde la estrategia sí puede modificar el resultado.

Los números del Powerball nacen de fórmulas imposibles de descifrar Justin Sullivan

En cambio, advirtió sobre la creencia errónea de que los juegos de azar, como el juego de cartas bacará, pueden dominarse con técnica. “Es un juego de pura suerte, pero muchos piensan que se trata de habilidad”, dijo Singh.

¿Quién fue Stefan Mandel, el matemático que ganó la lotería 14 veces?

Aunque hoy las fórmulas pseudoaleatorias hacen prácticamente imposible anticipar un resultado en el Powerball, no siempre fue así. En el siglo pasado, cuando los sorteos tenían menos combinaciones y los controles eran más laxos, hubo alguien que logró vencer al sistema: Stefan Mandel.

Mandel era un contador y matemático rumano que, durante la década de 1960, buscaba una salida para su familia en plena Rumania comunista. Su respuesta fue la lotería. Tras años de cálculos, desarrolló un método que combinaba estadística y organización financiera: reunir a un grupo de inversores para comprar enormes volúmenes de boletos que cubrieran sistemáticamente todas las combinaciones posibles.

La estrategia solo sirve en juegos de habilidad, como el Black Jack Archivo

Con este mecanismo, conocido luego como el “método Mandel”, ganó por primera vez en su país natal y poco después replicó la fórmula en Israel y en Australia. Ahí perfeccionó la estrategia y consiguió doce premios más, hasta alcanzar su hazaña más recordada: en la lotería de Virginia, en los años 90, se llevó 27 millones de dólares.

Su éxito, sin embargo, no pasó desapercibido. Fue investigado por la CIA y el FBI, multado y condenado a prisión por violar normativas financieras, aunque nunca pudieron probar que hubiera hecho trampa en los sorteos. Lo que realmente ocurrió fue que Mandel explotó un vacío legal y matemático en una época en que las loterías no estaban blindadas contra ese tipo de maniobras.

Hoy, replicar esa proeza sería imposible. Las loterías actuales no solo ampliaron las combinaciones de números hasta cifras astronómicas, sino que también incorporaron sistemas de control que impiden comprar masivamente todos los boletos.