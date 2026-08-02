Las señales que muchos ignoran sobre sus parejas: cuándo un vínculo funciona por inercia

Estar en pareja no siempre es sinónimo de enamoramiento pleno, sino que con el paso del tiempo muchas relaciones comienzan a funcionar en piloto automático, donde la costumbre reemplaza al deseo y el silencio se vuelve protagonista. Según datos de una encuesta global de la consultora Ipsos, el 45% de las personas en pareja no considera que el amor sea la base fundamental del vínculo. Ante este escenario, psicólogos advierten que existen indicadores concretos de desconexión que, a menudo, pasan inadvertidos hasta que la brecha emocional es difícil de revertir.

Para la doctora Susan Krauss Whitbourne, de la Universidad de Massachusetts, el desgaste no ocurre de forma repentina. Según indicó en Psychology Today, el fenómeno se alimenta de los llamados micromomentos que erosionan la confianza. En este sentido, el investigador John Gottman identificó los denominados cuatro jinetes del apocalipsis: la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el bloqueo emocional. La crítica constante, diferenciada de una queja puntual, ataca el carácter del otro y suele utilizar generalizaciones destructivas como el “siempre” o el “nunca”.

El fin de las parejas suele estar marcado por la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el bloqueo emocional Magnific

El desprecio, calificado como el mayor predictor de divorcios, se manifiesta a través del sarcasmo, los ojos en blanco o el humor hiriente, lo que erosiona no solo el vínculo, sino también la salud física de los involucrados. Por su parte, el bloqueo emocional aparece cuando uno de los integrantes se desconecta durante una discusión, mientras que la actitud defensiva invierte la culpa ante cualquier reclamo. “El 93% de las veces, la forma en que comienza una conversación predice cómo terminará”, explicó Krauss al citar los estudios de Gottman. Por ello, el antídoto sugerido es implementar un inicio suave en los diálogos y fomentar una cultura de aprecio y gratitud.

La inercia también puede verse afectada por factores externos, como la atracción hacia terceros. Una investigación reciente de Charlene Belu y Lucia O’Sullivan, de la Universidad de New Brunswick, analizó cómo los enamoramientos fuera de la pareja actúan como amenazas. El estudio destaca que, si bien la atracción es común, el compromiso se mantiene firme cuando la satisfacción relacional y sexual es alta. Los autores del modelo de inversión sostienen que quienes perciben altos costos en la ruptura y beneficios elevados en su relación actual son menos propensos a buscar alternativas. No obstante, advierten que el enamoramiento no es del todo inofensivo si la calidad de la relación base es baja.

El problema de la atracción por terceros aparece cuando una pareja no está fuerte en su relación Magnific

La psicología identifica la dependencia relacional como otro motor de la inercia, a menudo impulsado por el miedo a la soledad o presiones culturales. Ante esta situación, Krauss sugiere formularse una pregunta fundamental: “¿Si conociera a esta persona hoy, elegiría estar con ella?”. La respuesta a este interrogante puede marcar el camino hacia un diálogo honesto o una decisión de separación saludable. Reparar el vínculo requiere presencia emocional y voluntad constante, ya que las relaciones no suelen quebrarse por un evento único, sino que se deshilachan en la indiferencia. Mantener un equilibrio de cinco interacciones positivas por cada una negativa permite amortiguar los conflictos y fortalecer la estructura de la pareja.