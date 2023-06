Las terroríficas predicciones de Rasputín sobre el futuro del mundo que no dejan de sorprender

escuchar

Grigori Yefimovich Rasputín fue un místico y profeta que tuvo una gran influencia en la dinastía Romanov de Rusia. Como Nostradamus, este hombre tuvo ciertas visiones aterradoras sobre el futuro, algunas de ellas se han cumplido como el vaticinio de su propia muerte y la caída de los zares de Rusia.

Por otro lado, Rasputín no solo se destacó en su época por sus habilidades místicas, sino que también era un curandero y profeta. Su importancia fue tan grande que fue el consejero del último zar Nicolás II de Rusia. No tuvo una educación formal, pero sí aprendió sobre las lecturas teológicas.

La escalofriante predicción de Rasputín sobre el fin del mundo GETTY IMAGES

Durante años, el concejero ruso practicó la introspección y la meditación. Fue en ese momento cuando empezó a tener sus primeras visiones y predicciones. Grigori Rasputín vaticinó una serie de eventos sobre el futuro como la clonación en inseminación artificial, el cambio climático y las consecuencias que tendría para el mundo. Las profecías de Rasputín:

Revolución rusa

El 7 de noviembre de 1917 se dio la caída del régimen zarista, esto dio inicio a una nueva era en Rusia conocida como la revolución entre Mencheviques y Bolcheviques.

“No tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. Tres lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego”, anticipó, según los libros de historia. Asimismo, agregó: “Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán veinticinco años y la muerte volverá de nuevo a volar… Pasarán más años y la muerte, de nuevo, volará”.

Corrupción por la revolución rusa

Cuando se acabó el zarismo en Rusia, Rasputín aseguró que “toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas”. Además, afirmó: “Siempre se impondrá el más artero, el más astuto y, a menudo, el más corrupto. El hombre será siempre esclavo”.

Muchos compararon la influencia de Hofmans con la de Rasputín en la familia real rusa THE BETTMANN ARCHIVE

Embarazos subrogados

Según los libros de historia, el consejero ruso comentó: “el útero de la mujer será como la tierra de los ríos; estériles serán ambos. Y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos”, vaticinó.

“En este tiempo, el hombre, criatura de dios, se convertirá en criatura de la ciencia. El útero materno será comercializado, como se comercializa la carne de los bovinos”, sentenció.

Su propia muerte

El propio místico vaticinó su propia muerte. “Siento que debo morir antes del año. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que, si yo soy asesinado por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, vos, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros cien o más años”, le explicó al azar de ese entonces. Rasputín falleció el 29 de diciembre de 1916, un año antes del inicio de la Revolución en Rusia.

El Tiempo (Colombia)