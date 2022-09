Le contó un problema personal a su jefe, fue traicionado y su relato generó polémica entre los usuarios

En un TikTok que se volvió viral, un trabajador reveló que su exjefe le negó un ascenso. ¿La razón? El empleado le había contado, en confianza, que su padre tenía cáncer. Ese fue, para sorpresa y repudio de todos, lo que llevó al empleador a rechazar la promoción hacia un nuevo cargo.

El clip viral, que tiene cerca de 700 mil reproducciones, fue publicado por Alex Ahom, un tiktoker con más de veinte mil seguidores que crea contenidos sobre estrategias de trabajo y cultura corporativa.

“La primera vez que me abrí en el trabajo le conté a mi jefe en confianza sobre el cáncer de mi papá. Antes de que terminara el día, mi jefe lo compartió con sus superiores y dijo que no era apto para un ascenso porque había llevado mi vida personal al trabajo y lo había puesto en una posición en la que sentía que necesitaba darme licencia laboral”, escribió el tiktoker en el texto sobre el video que es acompañado por una música melancólica.

Los seguidores de Alex no tardaron en indignarse. “Qué mundo tan cruel en el que vivimos. Tan triste”, respondió uno. Muchos le dispararon al jefe por su comportamiento: “Este jefe no es apto para estar en una posición de liderazgo”, criticó otro usuario.

Algunos aconsejaron no confiar nunca en la alta dirección dándoles información personal. “La gente del trabajo no es amiga nuestra. Muchos gerentes se ven amenazados por el personal que está debajo”, argumentó un seguidor. “Nunca cuentes en tu trabajo tus asuntos personales. Sin auto nuevo, sin casa nueva, sin muertes, nacimientos, etc. Todas esas cosas les dan influencia sobre ti”, advirtió otro.

Otro usuario le pidió al tiktoker que compartiera dónde ocurrió el incidente. En una respuesta en video al comentario, Ahom dio a entender que no deseaba detenerse en el pasado. “Parte de la razón por la que fue tan difícil fue que no lo esperaba. Era pesado y tuve que aprender a lidiar con ese peso. Están detrás de mí ahora, fuera de mi espalda y fuera de mis pensamientos”, dije en la respuesta del video.

En una segunda y tercera publicación, Alex les respondió a aquellos que lo cuestionaban por su apertura en el trabajo. Al respecto, dijo que ahora trabaja para ayudar a los líderes empresariales a mejorar sus espacios laborales con empatía e inclusión para que otros puedan responder de una manera más positiva a trabajadores abriéndose sobre problemas personales.

“Esta es la gran lección que tuve sobre la vulnerabilidad… Era vulnerable en el trabajo y fue usado en mi contra. Era vulnerable en línea y miles de personas me apoyaron... He aprendido de cosas como ésta. Ahora ayudo a otros a crecer siendo un mejor líder que mi ex jefe. ¿Entiendo lo que estás diciendo? Sí. ¿Me abrí a los demás después de esto? Sí”, concluyó Alex Ahom.