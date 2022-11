“Le encantaba el jugo de naranja”, un amigo le pidió que lo cuidara y surgió entre ellos un vínculo más allá de lo esperado

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Su primer contacto con las aves había sido de pequeño. Y, aunque no lo supo en ese momento, aquella maravillosa experiencia lo marcó para siempre. “Cuando era chico mi papa tenía en la casa varios canarios. Les daba dulce de leche y los liberaba de la jaula. Soy un apasionado de la comunicación con los animales y hoy sé que poder compartir momentos con ellos es como volver a estar con mi padre”, asegura Marcelo Saucedo.

Pero no fue hasta su vida adulta que comprendió lo valioso que había sido el contacto con aquellas aves. Ocurrió una tarde que acompañó a quien entonces era su novia y más tarde se convertiría en esposa. Fueron a la casa quinta de una compañera para estudiar para un examen de la carrera de bioquímica. “El papá de la compañera de mi señora tenía dos charrúas. Me acuerdo que los liberó y a las horas regresaron y se metieron solos en la jaula. Eso me sorprendió por completo”.

“Me pidió que lo cuidara”

Muchos años después, cuando ya estaban casados, el mejor amigo de Marcelo -que conocía su historia con los pájaros- llegó una mañana de verano a la casa del joven matrimonio con un pichón de charrúa. “Me pidió que lo cuidara. Y desde el primer momento la conexión con Tito fue mágica”.

En la cocina le armaron una jaula amplia para que tuviera espacio. La puerta del recinto permaneció desde el primer día abierta y eso hizo que el ave compartiera mucho tiempo con la pareja. “Al ser tan querido no tenía miedos. Les picaba la cabeza a las mujeres y era muy mimoso conmigo. Le gustaba mucho que lo acariciara y así se quedaba dormido”.

Sopa, queso, ensaladas de todos los tipos, huevos fritos, pepinos y el jugo de naranja exprimido encabezaban la lista de los alimentos que Tito tomaba de la mesa familiar y disfrutaba en familia. Ante la vista incrédula de quienes lo conocían, se bañaba en el plato de agua de los perros. En verano Tito y Marcelo salían juntos a tomar aire fresco al jardín de la casa. “Aunque él se quedaba siempre conmigo, me daba mucho miedo que se asustara por algo y se espantara. De hecho, un par de veces voló medio alto pero por suerte volvió rápido”.

Tito vivió más de quince años con Marcelo y Mónica (en libertad suelen alcanzar un promedio de vida de unos trece años). “Lógicamente era un personaje que llamaba mucho la atención a todos los que lo conocían. Lamentablemente falleció en un accidente doméstico. Fue un golpe muy duro porque era un integrante más de la familia”.

Una señal de alguien querido

Afligido, Marcelo había decidido no tener más aves. “Para mí deben estar libres. Tito había sido un caso especial. Solo no iba a sobrevivir”. Al poco tiempo recibió el llamado de una maestra de Castelar. “Me contó que estaba dando clases a chicos de la primaria, cuando un tordo renegrido entró al aula y se posó en su cabeza mientras ella explicaba la tarea que tocaba ese día”. Sorprendida lo llevó a su casa y encontró el Instagram de Tito. Se comunicó con Marcelo convencida de que él era el indicado para cuidarlo.

“Lo tomé como una señal de mi papá y no pude negarme. Lo fui a buscar y hoy Tori vive con nosotros igual que lo hizo Tito. Una vez que están domesticados es muy difícil liberarlos porque no saben buscar ni comida ni agua. Tampoco conocen el peligro porque, en su experiencia, los humanos los cuidan. Es importante que más allá de los casos particulares, entendamos que las aves deben estar libres. En la naturaleza y fuera de las jaulas es donde pertenecen”.

