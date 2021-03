Le pagarán US$500 mil a un hombre que estuvo 23 años preso por error

Un hombre encarcelado injustamente durante casi 23 años recibirá una indemnización de US$500 mil. El hecho sucedió en el estado de Mississippi.

Se trata de Curtis Flowers, que fue detenido en enero de 1997 por el asesinato de cuatro personas en un local donde vendían muebles, en la localidad de Winona. Desde el día que fue detenido permaneció en prisión hasta su liberación, que recién se produjo en 2019. Durante gran parte de ese tiempo, Flowers tuvo que soportar el hecho de estar encarcelado en una celda del corredor de la muerte en la prisión de Parchman.

El pasado martes se hizo justicia cuando el juez de Mississippi, George Mitchell, ordenó al estado pagar le esa suma al preso, además de cincuenta mil dólares adicionales para los honorarios de los abogados.

En declaraciones al sitio web American Public Media Reports, Flowers dijo: “Me siento bien. Creo que el resarcimiento debería haber sido más, pero me siento bien”. Su abogado, Rob McDuff, del Centro de Justicia de Mississippi, aseguró: “Como hemos aprendido más sobre este caso en los últimos años, ahora se reconoce ampliamente que Curtis Flowers no cometió este crimen. Claramente calificó para una compensación bajo esta ley. No es de extrañar que la oficina del Fiscal General lo haya reconocido. Pero quinientos mil dólares no es suficiente dinero. Desafortunadamente, eso es todo lo que está permitido”.

Flowers fue llevado a juicio seis veces por los asesinatos de Bertha Tardy, de 59 años; Robert Golden, de 42; Carmen Rigby, de 45; y Derrick Stewart, de 16, en Tardy Furniture Store, donde había estado empleado hasta unas dos semanas antes.

Dos de estos juicios terminaron en jurados nulos, mientras que cuatro llevaron a condenas y sentencias de muerte, todas las cuales fueron anuladas. Pero incluso cuando sus sentencias fueron truncas, Flowers siguió encerrado mientras esperaba nuevos juicios.

Sus apelaciones finalmente terminaron en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que votó que el fiscal de distrito Doug Evans, quien inició todos los juicios, había excluido deliberadamente a los jurados negros y, por lo tanto, le había negado a Flowers un juicio justo.

En ese momento, Evans se excusó del caso de Flowers antes de posibles juicios futuros con un documento judicial que decía: “He procesado personalmente al acusado en los seis juicios anteriores. Si bien sigo confiando tanto en la investigación como en los veredictos del jurado en este asunto, he llegado a la conclusión de que mi participación continua evitará que las familias obtengan justicia y que el acusado sea considerado responsable de sus acciones”.

Hablando sobre cómo se siente ser finalmente libre, Flowers agregó: “Ahora vivo cada día al máximo y espero que todo salga bien. Estoy feliz. No sé qué me depara el futuro, pero estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que sea bueno”.

