Le pidieron que cambiara el asiento en el avión para que una madre se sentara con su hija y se negó: “No es mi problema”

Los viajes en aviones dejan diversas anécdotas. Hay personas que tiene una primera experiencia en este transporte aéreo, otros que viven situaciones difíciles de solucionar a miles de kilómetros del suelo y otros tantos solo sufren alguna particularidad propia del momento. Así es como un relato al respecto se viralizó, pero con la combinación de una cuestionable actitud de un pasajero, quien se guio por su necesitad de apreciar el paisaje entre las nubes por encima de un pedido muy particular.

“Una mujer me pidió que me cambiara en un vuelo de TPAC desde Japón. Yo estaba en la ventana y su hija pequeña en el medio a mi lado, mientras la mujer se encontraba el asiento del medio en la fila detrás de mí”, comenzó el relato una persona, que no reveló su identidad, en la red social Reddit al sumarse a un hilo donde se revelaban acciones irritantes de pasajeros.

El hombre reveló el momento que vivió ante el pedido de una mujer (Foto Unsplash)

En detalle explicó que la intención de la mujer era que ella tomara su asiento, junto a la ventana, y él ocupara el de atrás, en medio de la fila. A pesar de la explicación que le brindó la preocupada madre, el hombre ya había analizado la situación y no quería el intercambio al considerar que se trataba de un cambio “inferior”, en el que él salía perjudicado, por ello se negó.

Su decisión fue determinante y no dudó en mantenerse firme. “No es mi problema que no hayan reservado juntos. Lo peor es que estábamos rodeados por otros de su grupo turístico, y hasta podría haber pedido un intercambio de tres lugares”, explicó en la publicación. Además, señaló que el pedido solo fue hacia él y aseguró que aquella madre se podría haber manejado de otra forma, por ejemplo informarle la situación al operador turístico y no ofrecerle el trato a él.

El hombre se negó al pedido al considerar que lo perjudicaba (Foto Unsplash)

La descripción de la situación llamó la atención de los usuarios que quisieron conocer cómo concluyó la situación. “La madre se molestó un poco, probablemente como reacción por no moverme”, señaló sobre la respuesta de la mujer. Con respecto al comportamiento de la niña, que quedó en medio de la disputa, indicó que su comportamiento fue el adecuado para el viaje.

“La combinación de una pastilla para dormir y el hecho de que se portó muy bien hizo que fuera un viaje muy placentero”, aseguró sobre el vuelo que compartió al lado de la niña y que terminó como tanto él como la madre de la nena esperaban: sin problemas.

El cambio de los asientos asignado dentro de los viajes es un recurrente problema entre los pasajeros, ya que muchos quieren compartir lugar con una persona en particular o simplemente el sitio asignado no ofrece comodidad. Lo cierto es que realizar este intercambio, a veces, se trata de una tediosa situación ya que la distribución fue previamente asignada.

El vuelo finalizó sin problemas (Foto Unsplash)

En este sentido, específicamente en los aviones, el experimentado piloto Drren Patterson explicó en diálogo a la BBC que la distribución de pasajeros está relacionado con la estabilidad de la aeronave, por lo que cada una tiene sus características específicas que depende de su tipo de funcionamiento y tamaño.

“En un avión grande y de fuselaje ancho, una sola persona puede mover 10 filas de asientos y el efecto sobre el equilibrio es insignificante. Si la misma persona se mueve unas pocas filas en un avión regional o turbohélice, los efectos son mucho más dramáticos”, explicó.