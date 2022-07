Criticaron a una enfermera por usar un “uniforme inapropiado” y ella realizó un crudo descargo en TikTok: “Es solo la forma de mi cuerpo”

Cada contenido que se sube a las redes sociales puede ser contraproducente para los usuarios que deciden compartir parte de su vida privada, porque el nivel de hostigamiento digital que pueden recibir es incalculable.

Eso fue lo que le ocurrió a Erika Díaz, una tiktoker de 22 años, que es enfermera y que decidió postear un video antes de ir a trabajar al centro médico. Sin embargo, enseguida se arrepintió de la decisión por la cantidad de críticas que recibió por un look que muchos internautas consideraron “inapropiado”.

Luego de graduarse de la universidad de Texas, la joven comenzó a desarrollarse como personal de la salud. Para ejercer su profesión utiliza un ambo azul de mangas cortas común y corriente, y unos pantalones largos, no obstante, su uniforme le queda tan ajustado que le marca la figura y eso no les gustó a los usuarios de TikTok que expresaron su firme desacuerdo en la red social.

Erika Díaz, compartió el uniforme que utiliza para trabajar de enfermera y recibió cientos de críticas por ser considerado "inapropiado" TikTok

La vestimenta no está pensada para todos los cuerpos, lo que genera que algunos trabajadores no estén cómodos e incluso sean criticados por cómo les queda.

Erika decidió subir su look a su cuenta personal de TikTok sin pensar que a las pocas horas se volvería viral por la cantidad de respuestas negativas -y también likes- que tuvo su pulicación. Junto a las capturas que compartió, Erika escribió alguno de los comentarios que recibió, como por ejemplo, “¿Por qué utilizás tu ambo así? Es inapropiado”. Pero las críticas no solo fueron esas, la joven fue víctima de cientos de comentarios como “Simplemente podría comprar un tamaño un poco más grande, no es gran cosa”.

Erika Díaz explicó que la forma del uniforme se acomoda a su cuerpo natural y no puede cambiarlo. “Lo siento, pero cuando usas una talla XXS, es difícil encontrar uniformes médicos que te queden bien”, manifestó.

Así luce Erika Díaz con su uniforme de enfermera

“Solo como aclaración, soy baja y pequeña, todos pueden decir que mi cuerpo es falso todo lo que quieran, pero no lo es, pregúntenle a mis problemas de espalda”, se descargó en su mensaje y dejó en clara su postura: “Literalmente trabajo en dos empleos, soy voluntaria y sigo estudiando. Estoy dedicando mi vida a mejorar la de los demás y las opiniones de cualquiera son irrelevantes”.

A pesar de las críticas que recibió en los últimos días, otros usuarios igual alzaron su voz y salieron a defenderla: “Ella no puede evitar que le quede ajustada, dejen vivir a la mujer”, comentó uno de los seguidores, mientras que otro manifestó: “No puedes cambiar lo que tienes, eso no lo hace inapropiado”. Ambos mensajes fueron likeados por cientos de internautas que se adhirieron a la opinión.

Erika Díaz decidió eliminar el contenido que generó polémica, pero continuó con las publicaciones en las que muestra cómo desarrolla su vida a través de dos trabajos y el estudio. “Cuando te diste cuenta de que trabajaste más de 60 horas la semana pasada y empezaste las clases hoy”, detalló en un video en el que camina sonriente frente a la cámara.