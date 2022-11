Le pidió que la filmara mientras mandaba un saludo y lo que le hizo no tiene perdón

escuchar

Algunos filtros de las redes sociales pueden embellecernos, mientras que otros pueden hacernos llorar de risa debido a lo ridículos que nos hacen ver. Esto es lo que le sucedió a una mujer que les pidió a sus hijos ayuda para grabar un video.

El clip fue subido a TikTok por el usuario @santitalledo y ya cosechó unos 1,6 millones de likes y más de trece mil comentarios. “Mi mamá nos pidió que le grabáramos un video para el cumpleaños de una amiga, pero no sabía que le estábamos poniendo filtros”, así comienza la publicación como para poner en contexto a los usuarios.

El filtro de brócoli fue uno de los más celebrados

La maldad fue ideada por los hijos que, mientras su madre hablaba, le iban cambiando los filtros y poniendo el de un brócoli en la cabeza, un conejito y un pelado con bigote, entre otros. Pero, a pesar de que intentaban disimular la risa, el discurso de la mujer nunca lograba llegar demasiado lejos debido a las carcajadas que se escuchaban en el detrás de cámara: “¡Hola amiga! ¡Feliz cumple! Bueno, ya llegaste a los sesenta la misma década que yo…”, se la escucha repetir una y otra vez.

Si bien algunos pocos usuarios se compadecieron de la pobre madre, la mayoría estalló de la risa con el video. “Pensé que no me iba a reír con semejante acto de maldad... pero fue too much”, comentó una seguidora. Otra dijo: “No, pues su amiga sí tuvo un feliz y divertido cumple si le mandaron el video con los filtros”. “Hace treinta minutos que estoy viendo este video tentado”, agregó uno y una más escribió: “Me duele la panza de la risa”.

Además, muchos pidieron ver la reacción de la mujer al ver el clip con los filtros y, sin duda, fue el del conejo el que tuvo más éxito.

Jugaban con los filtros, se les cayó el celular por el balcón y grabaron el video más gracioso de Internet

Este caso no es el único que se convirtió en viral debido al uso de los filtros. Hace unos meses un par de amigas decidieron filmarse mientras probaban uno que les agrandaba los ojos y les achicaba la boca, creando un rostro similar a los de los dibujos animados. Para hacerlo, apoyaron el celular contra la baranda del balcón y se pararon una al lado de la otra frente a la cámara. Hicieron gestos graciosos y probaron la distorsión de la voz, todo acompañado por las esperables risas.

Accidentalmente, filmaron el video más gracioso de de Internet captura de video

Sin embargo, en un punto de la filmación sucedió lo que puede ser la peor pesadilla de la mayoría de los poseedores de un celular: el mismo se resbaló y se cayó por uno de los huecos de la reja. Sin dejar de filmar ni un segundo, la cámara registró todo el descenso. Por suerte para la dueña del dispositivo, al impactar contra el suelo no se rompió, sino que continuó grabando.

Pero lo que fue un accidente terminó en un episodio digno de viralizarse ya que, una vez en el suelo, una señora que caminaba tranquilamente por la calle lo levantó para ver de quien era. Y, al enfocarse la cara con la cámara, se filmó con el gracioso filtro que las dos jóvenes estaban probando antes de la caída.

A pesar de que la filmación se terminó en cuanto la señora levantó la vista hacia el cielo para ver desde dónde venía el teléfono, tanto el mismo como el video sobrevivieron y el clip fue publicado en las redes. “El mejor momento captado en un móvil”, escribió el usuario de Twitter @ceciarmy al compartirlo. El tuit se viralizó rápidamente y lleva acumulados cerca de 200 mil me gusta.

LA NACION