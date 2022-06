Le tocó adelante la pasajera más desubicada del vuelo y la mandó al frente en las redes sociales

En muchos casos, los viajes tienen anécdotas divertidas pero, en algunos casos, son pesadillas. Las experiencias al compartir transporte con personas no siempre traen consigo buenos recuerdos. Los espacios reducidos suelen ser una de las grandes problemáticas y motivo de quejas. Sin embargo, las actitudes de las personas también lo son. En este caso, se viralizó el mal momento de una pasajera de avión quien tuvo una vista poco agradable.

“Mi vista durante la mayor parte de mi vuelo de tres horas”, escribió la usuaria de la red social Reddit al mostrar el asiento delante suyo, de donde colgaba una larga cabellera rubia que llevaba a tocar la bandeja del almuerzo, según informó el medio británico Birmingham.

La mujer mostró lo que veía (Foto Reddit)

Por supuesto que la gran molestia de la pasajera se viralizó y se trató de un reclamo que se convirtió en generalizado, debido a las grandes incomodidades que muchas personas pasaron en la misma situación. “La peor parte absoluta de volar son otros pasajeros”, sentenció un usuario ante la publicación que se llenó de comentarios que coincidían con estas palabras. “Comenzaría a trenzarlo”, sugirió otra persona, aunque este accionar podría causar otro gran problema en el vuelo, debido a que tocar el cuerpo de otro sin consentimiento sería un delito.

En ese sentido, también, otros tantos usuarios de la red social sugirieron que en esos casos lo ideal sería dar aviso a la azafata, quien deberá comunicarle al pasajero infractor sobre la mala conducta que lleva a cabo. No es la primera vez que se exponen este tipo de comportamiento de pasajeros que inciden en la experiencia de otra persona que comparte el viaje y pagó por un buen servicio.

Luego de la viralización, la pasajera denunciante no volvió a referir al respecto por lo que no se sabe cómo concluyó la fugaz historia que dio pie a muchas personas a realizar su queja. Pero por supuesto que este tipo de comentarios no solo lo hacen los pasajeros, sino que también los trabajadores tienen sus reproches para quienes realizan el viaje.

Los pasajeros hablaron sobre sus quejas (Foto Pexels)

Por ejemplo, la auxiliar de vuelo Glenn Reuben respondió en Quora qué es lo más molestó que hacen los viajantes al momento de abordar el avión. La mujer explicó que hay una gran preparación antes de emprender el recorrido, sobre todo organizativo para tener un orden al momento de llevar a cabo sus tareas convencionales como son el cuidado de los pasajeros, servir comida y mantener la comodidad, para evitar quejar durante el vuelo.

Los trabajadores de vuelos también tiene sus quejas (Foto Pexels)

Por ello, ser interrumpidos al momento que aún están abordando el vuelo es uno de los aspectos más molestos para los trabajadores aéreos. “Estamos encontrando espacios de almacenamiento para los pasajeros y coordinando sus asientos. Diez minutos antes de la salida, todas las maletas deben estar guardadas y los pasajeros deben estar sentados para que la puerta se pueda cerrar. En pocas palabras, no nos parece lindo cuando nos detienes de lo que estamos haciendo solo para un vaso de agua”, expresó contundente la joven.