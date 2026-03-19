Lengua de suegra: por qué regarla con cerveza trae beneficios y nutrientes (y cómo aplicarlo correctamente)

La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata, es una de las plantas de interior más comunes debido a su resistencia y bajo mantenimiento.

Entre las recomendaciones que circulan para su cuidado aparece el uso de cerveza como complemento en el riego, una práctica que ha generado interés y dudas.

Esta planta se caracteriza por sus hojas alargadas, rígidas y perennes, que pueden mantenerse durante largos periodos. Su resistencia frente a plagas y su capacidad de adaptación a distintos entornos la convierten en una opción frecuente para interiores. Además, puede tolerar condiciones de baja iluminación y ambientes secos.

La lengua de suegra mejora la calidad del aire interior, reduce contaminantes y contribuye al bienestar mental Freepick

De acuerdo con el sitio AD España, la lengua de suegra contribuye a la absorción de dióxido de carbono y a la liberación de oxígeno, incluso durante la noche. También se le atribuye la capacidad de regular el calor en los espacios y aportar equilibrio en el ambiente doméstico.

En este contexto, algunos jardineros recomiendan añadir pequeñas cantidades de cerveza al sustrato. Esta práctica se basa en la composición de la bebida, que contiene nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, elementos que pueden actuar como fertilizante. Asimismo, la levadura presente favorece la descomposición de materia orgánica y facilita la absorción de nutrientes.

Aplicación de cerveza en el sustrato y recomendaciones

El uso de cerveza debe realizarse con precaución. Se recomienda evitar productos artesanales o con alto contenido alcohólico, ya que podrían afectar las raíces. La alternativa más utilizada consiste en diluir la bebida antes de aplicarla.

La "lengua de suegra" es una de las plantas más elegidas por los argentinos (Fuente: Pexels)

Para preparar la mezcla, se sugiere combinar tres cucharadas de cerveza en un litro de agua. Esta solución debe aplicarse una vez al mes, procurando no saturar el sustrato para evitar el encharcamiento.

Por otro lado, el diario El Mundo, de Madrid, menciona que también es posible limpiar las hojas con un paño humedecido en una mezcla de agua y leche o con una pequeña cantidad de cerveza, con el objetivo de retirar el polvo acumulado.

A pesar de estos usos, se recomienda considerar otras alternativas naturales como fertilizantes, entre ellas jengibre, cáscaras de banana, saquitos de té usados, borra de café o restos de la misma planta.

Cuidados básicos para la lengua de suegra

Expertos en jardinería coinciden en una serie de pautas para el mantenimiento adecuado de esta planta:

1. Luz: se adapta a diferentes condiciones, aunque prefiere iluminación indirecta brillante y tolera la sombra.

2. Riego: requiere poca agua; es importante dejar secar la tierra entre riegos y reducir la frecuencia en invierno.

3. Maceta: debe contar con buen drenaje, ya que no soporta el exceso de agua.

4. Sustrato: se recomienda una mezcla ligera, aireada y con materiales como arena o perlita.

5. Temperatura: el rango adecuado se sitúa entre 18 °C y 27 °C; se deben evitar las heladas.

6. Humedad: no requiere pulverización y se adapta a ambientes secos.

7. Abono: puede utilizarse fertilizante líquido equilibrado una vez al mes durante primavera y verano.

8. Poda: se deben retirar hojas secas o dañadas desde la base.

9. Multiplicación: puede realizarse mediante división de rizomas o esquejes de hoja.

10. Plagas: presenta alta resistencia, aunque pueden aparecer cochinillas o pulgones de forma ocasional.

11. Ubicación: es apta para interiores, incluidos dormitorios, debido a su capacidad de purificar el aire.

*Por María Camila Salas Valencia.