El truco casero más efectivo para proteger el limonero de tu casa

Expertos en jardinería revelaron un secreto, libre de químicos, para proteger a los limoneros durante las temporadas de floración y fructificación, cuando son más vulnerables a las plagas de insectos que afectan su vida útil.

El limonero, un árbol que se adapta a cualquier tipo de jardín, se somete a un aumento de plagas durante la primavera y el verano, lo que compromete seriamente la cosecha de limones. Frente a esta problemática, una de las soluciones es la aplicación de pimienta negra molida directamente sobre las ramas y hojas.

Cómo cuidar el limonero para que genere más frutos

Este truco, conocido solo por especialistas, le hace frente a la gran cantidad de pulgones, arañuelas y cochinillas que afectan el crecimiento del limonero y contaminan sus frutos.

Las propiedades de la pimienta para combatir las plagas

La eficacia de la pimienta radica en los compuestos aromáticos intensos que presenta. Estos olores resultan sumamente irritantes e insoportables para los insectos que se posan sobre el limonero y contaminan sus frutos.

El truco para conservar la vida útil de los limoneros

De esta forma, la pimienta actúa como un repelente natural e ideal para aquellos jardineros que buscan evitar la utilización de productos químicos, especialmente durante las etapas de fructificación que se da durante la primavera y el verano.

Entre los beneficios específicos de este método se destacan:

1) Bloqueo de circuitos de hormigas: al espolvorearse en las ramas, la pimienta interrumpe en el camino de las hormigas.

2) Protección de esquejes: el aroma fuerte crea un entorno que disuade a las plagas de atacar los brotes recién nacidos, favoreciendo el crecimiento saludable de la planta.

3) Seguridad ambiental: Al ser un producto natural, no daña la planta, el suelo, ni el medio ambiente, permitiendo su frecuente aplicación.

Para aplicarlo, se recomienda espolvorear una capa fina de pimienta negra molida sobre el tronco, ramas y hojas, repitiendo la aplicación cada cinco a siete días. No se debe exceder en el proceso ya que genera un efecto contraproducente.