El beneficio que pocos conocen de colgar saquitos de té en las ramas del limonero

Tener un limonero en casa trasciende el mundo de la jardinería; representa la promesa de cítricos frescos al alcance de la mano, un aroma fresco en el jardín o balcón, y la profunda satisfacción de cultivar productos propios.

Este popular árbol no solo embellece los espacios, sino que también ofrece un suministro constante de limones para uso culinario, bebidas o incluso remedios caseros, elevando la calidad de vida en el hogar. Sin embargo, para que este potencial se traduzca en abundantes cosechas y frutos saludables, se requiere de un cuidado específico, siendo la nutrición un pilar fundamental para impulsar su desarrollo y fructificación.

Cómo hacer crecer un limonero

Uno de los trucos menos conocidos, pero con un gran impacto para cuidar la vida útil de este árbol milenario es colgar saquitos de té en sus ramas.

Aunque puede generar rechazo a simple vista, este método es ideal para un montón de cuestiones como combatir las plagas y fortalecer la fertilización del abono, ente otras.

Los saquitos de té son claves para hacer crecer al limonero

Entre los numerosos beneficios de esta práctica, existen cuatro que sobresalen y le dan una entidad superior a los saquitos de té que se cuelgan sobre las extensas ramas de los limoneros ubicados en los jardines.

Oficia de plaguicida natural : ciertos componentes de hierbas contenidas en los saquitos, como la manzanilla o la menta, desprenden sustancias que actúan como repelentes de insectos y contribuyen a la salud del árbol.

: ciertos componentes de hierbas contenidas en los saquitos, como la manzanilla o la menta, desprenden sustancias que actúan como repelentes de insectos y contribuyen a la salud del árbol. Fertilización : al descomponerse con el paso del tiempo, los residuos del té tienen la capacidad de enriquecer el sustrato del limonero con nutrientes .

: al descomponerse con el paso del tiempo, los residuos del té tienen la capacidad de . Rituales energéticos : basándose en las tradiciones populares y los principios del Feng Shui , la práctica de colgar elementos naturales en los árboles frutales se asocia a la atracción de energía positiva y al fortalecimiento de su vitalidad.

: basándose en las tradiciones populares y los principios del , la práctica de colgar elementos naturales en los árboles frutales se asocia a la atracción de energía positiva y al fortalecimiento de su vitalidad. Aroma natural: la fragancia que desprende el saquito de té se fusiona con el aroma del limonero.

¿Cómo hacer un abono casero para limonero con ceniza de madera?

Utilizando restos orgánicos, como cáscaras de frutas y ceniza de madera, es posible crear un abono completo que enriquezca el suelo con elementos esenciales como fósforo, calcio y potasio, nutrientes vitales para la salud del árbol.

Este fertilizante natural requiere pocos ingredientes, pero su efecto puede ser extraordinario para impulsar la floración y fructificación, elementos clave para maximizar los beneficios de tener un limonero productivo. Los expertos en jardinería recomiendan esta práctica, destacando su facilidad y el impacto positivo en el ecosistema doméstico.

Existen una serie de trucos para fortalecer el crecimiento de un limonero

Para elaborar este abono casero se necesitan ceniza de madera, cáscaras de banana y huevo, y harina de hueso. El proceso es sencillo: primero, se deben secar al sol las cáscaras de banana y huevo hasta que estén completamente crujientes, facilitando la incorporación de nutrientes. Luego, se trituran hasta obtener un polvo fino, lo que asegura una mejor mezcla y absorción en la tierra. Posteriormente, en un bol, se combinan una taza del polvo de cáscaras, una taza de harina de hueso y una taza de ceniza de madera. La harina de hueso y la ceniza son cruciales, aportando fósforo y potasio, que complementan los beneficios de las cáscaras.

Finalmente, el abono se aplica alrededor del tronco del limonero, en la base de la tierra que rodea las raíces, cubriéndolo con un poco de tierra adicional para que los nutrientes se integren de manera gradual y natural con cada riego o lluvia. Al aplicar este abono natural, los resultados pueden comenzar a notarse entre tres y seis semanas después de la primera aplicación, dependiendo de factores como la edad del árbol, las condiciones del suelo y el clima.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA