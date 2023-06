Llevaron un león a un estudio de televisión y ocurrió un incidente que aterrorizó a todos: “Quería que se acabara”

escuchar

A lo largo de todo el mundo surgieron historias que sorprendieron a la sociedad por los crudos detalles que se dieron a conocer de manera pública: desde graves accidentes, hasta tragedias inesperadas, todas llamaron la atención de más de una persona que, a pesar del tiempo, mantuvieron vivo el recuerdo en la memoria. Este fue el caso de un hecho que sucedió en 2003 y que volvió a salir a la luz en diversas plataformas virtuales. Se trata del día en que una pequeña fue atacada por un mamífero durante la transmisión de un reconocido programa mexicano y sufrió un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. El video del momento, veinte años después, dejó en shock a más de un usuario en las redes sociales.

El 12 de marzo de 2003, el magazine de la Televisión Azteca, Con sello de mujer, no se encontraba en un día común y corriente. ¿El motivo? Aquella tarde, los protagonistas invitados eran nada más y nada menos que un cachorro de león y una niña de menos de un año, llamada Paulina González.

El día en que la niña fue atacada por un león en una transmisión de TV

Una vez que se ubicaron en el estudio, Marianela, la encargada de cuidar al animal, les habló a los presentes sobre algunos detalles que deben tener en cuenta y, en cuestión de segundos, ocurrió algo impensado. “Entre más oscura sea la melena, más gustan las leonas. Depende del clima, su condición hormonal, los cambios varían”, expresó. Mientras tanto, el cachorro se acercó violentamente a la bebé y le mordió la pierna derecha.

“¡No, no, no! Tranquila, tranquila, tranquila. No se muevan. Tranquila, amor mío, tranquila. Ya, ya, no pasó nada”, gritó al unísono la mujer, que bruscamente alzó a la niña, la cual lloraba desesperada.

Por su parte, los conductores y Andrea Rodríguez -la madre de Paulina-, quienes estaban en el lugar, mostraron un evidente estado de conmoción y no alcanzaron a realizar ningún tipo de acción. Vale destacar que todo se dio en cuestión de segundos, ya que en un principio el animal se encontraba tranquilo y acostado en el suelo.

“Déjenme contarles, es una cachorra, tiene seis meses y le gustan los niños porque todo lo que tiene menos de 60 centímetros obviamente es un juguete para ellos. Dejen que la bebé se acerque, porque necesitamos perder el miedo”, se excusó Marianela, quien aún no había tomado dimensión de lo sucedido y buscaba la oportunidad de retomar el ciclo con total normalidad.

Por su parte, una de las productoras fue a buscar a la bebé para resguardarla a un sitio más seguro y la cuidadora continuó con la presentación. “Vamos a seguir hablando… esto sucede, hay veces que pasa, se asustó más la mamá que la niña”, concluyó en el clip de poco más de un minuto de duración.

Si bien afortunadamente todo quedó en un gran susto, en el 2020 Andrea recordó la vivencia en las redes sociales y se defendió ante los comentarios de usuarios que la criticaron por la actitud que tuvo cuando su hija fue atacada por el león.

“Este video fue viral por muchos años y la verdad es que siempre me preguntan que por qué reaccioné de esa manera. Obvio estaba muy asustada, tenía mucho miedo, a la hora que la leona jala (tira) a Paulina sentí que en ese momento me la iban a arrancar, entonces mi instinto fue agarrarla y gritar”, sostuvo en un video que compartió en el Instagram de su hija y que en la actualidad no está disponible porque lo borró.

“Luego me di cuenta de que estábamos al aire y que yo era la productora del programa junto con mi hermana Magda y que tenía que guardar la calma. Entonces lo único que quería era que se acabara ese momento incómodo y que me devolvieran a mi hija. Luego la decisión que tomamos a final de cuentas fue quitar la sección de animales en Con Sello de Mujer y menos con mi hija Paulina”, concluyó.

Qué dijo la conductora del programa años después del terrible hecho

Como la filmación obtuvo un gran nivel de viralización, especialmente en México, otros programas de ese país también recordaron el estremecedor instante. Por su parte, La Resolana, en 2018 dialogó con la conductora Maggie Hegyi, quien estaba en el estudio y aportó más detalles sobre lo ocurrido.

“De repente vi cómo una leoncita agarraba a la niña y en eso oigo el grito de la productora Magda Rodríguez que dijo ‘entren, quítenle a la niña’. Como lección aprendimos a no invitar animales a la televisión en vivo y de preferencia no juntar a niños con leones”, sostuvo.

En cuanto a Paulina, actualmente se presenta en sus redes sociales como “La bebé del león” y en varias oportunidades hizo alusión al infortunio que la dio a conocer ante miles de personas en todo el mundo.

De esta manera, este hecho en particular marcó un antes y un después en la televisión mexicana, quienes en conjunto con los productores y autoridades de los canales implementaron nuevas medidas de seguridad y dejaron de exponer animales a situaciones de este tipo.