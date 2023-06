Tiró las llaves desde un quinto piso para que las atajara una amiga y sucedió lo peor: “Se fue por la...”

escuchar

Las redes sociales están colmadas de videos sobre diferentes errores que comenten los seres humanos alrededor del mundo. En muchos casos, estas grabaciones suelen iniciar como algo divertido y a causa de un impredecible detalle se convierten en un hecho lamentable. En sintonía con ello, esta semana se viralizó en TikTok la publicación de una usuaria que no tuvo mucha suerte al recibir las llaves de su auto desde el quinto piso, luego de que su amigo se las tiró y estas terminaron en el lugar equivocado.

Cometió el peor error al tirar las llaves de su auto desde el quinto piso

En su perfil oficial, Antía, oriunda de España, compartió el registro que tituló: “Definición de desastre”, en el que mostró por qué no es recomendable lanzar las llaves desde tan arriba hacia la vereda. “Cuando pensás en tirar las llaves del auto desde un quinto es buena idea”, comenzó el registro en el que se mostró a la joven en medio de la calle mientras esperaba a que su amigo se las entregase desde las alturas.

“Tres, dos, uno, go”, dijo el encargado de filmar la escena. Acto seguido, las llaves cayeron en dirección a una de las alcantarillas que se encuentran en la esquina de la calle y mencionó: “¿A dónde van?”. Lo cierto es que poco a poco se desviaron de su curso y fueron directo al sitio menos pensado. Sin que su amiga alcanzara a salvarlas, las mismas rebotaron en el suelo y cayeron inmediatamente dentro de la boca de tormenta.

“Dios mío”, pronunció la joven y miró a su amigo con cara de enojo. “No puede ser, las metí en la alcantarilla”. Luego de eso, la grabación se cortó y la usuaria, que más tarde posteó ese mismo registro en su TikTok, se quedó sin poder utilizar su auto.

Le tiró las llaves desde un quinto piso y las perdió en la alcantarilla (Fuente: TikTok/@antiacc)

Ese video rápidamente se convirtió en viral y cosechó más de 200.000 reproducciones en pocas horas. Además, acumuló decenas de opiniones en la sección de comentarios por parte de sus seguidores. “Yo aprendí que es mejor tirarlas metidas en un trapo, así no se rompen, ni se pierden, ni se meten en alcantarillas”; “¿Cómo es posible que suceda eso? “; “Es necesario tirarlas en una bolsa, con un poco de aire, así funciona como paracaídas”; “La idea es buena, la ejecución no” y “Compren una pequeña canasta y desde arriba con una cuerda lo bajan”, fueron algunas de las reacciones en cuestión.

Mostró lo que pasa en Países Bajos si escuchás música sin auriculares y sorprendió a todos

Si de errores y procedimientos que no se deben cometer se trata, hace días se convirtió en viral un hecho insólito que publicó un usuario de TikTok de Argentina en su perfil oficial. Durante su estadía en Países Bajos, mostró por qué no es conveniente escuchar la música de manera alta en el transporte público y lo comparó rápidamente con América Latina.

“Imaginá esto en Sudamérica”, comenzó Gonzo su video que más tarde publicó en su perfil oficial: @viajerosecrets. Allí mostró el paso a paso desde que subió al colectivo desde una respectiva parada hasta el momento en que capturó el rostro del resto de las personas y la reacción del chofer.

El polémico video de un usuario de Tiktok sobre su viaje en colectivo en Países Bajos

Luego relató: “Imaginate esto en un colectivo en Argentina. Primero, algo inusual es que respetan para subirse el orden de llegada a la parada del micro. Pero los voy a dejar unos segundos a ver si se dan cuenta de lo que les digo que es diferente a Sudamérica”.

“Lo que pasó es que yo me subí al colectivo y me puse a editar un video, sin darme cuenta de que al volumen lo tenía un poquito alto por los ruidos de la calle, hasta que un pasajero me avisó que el colectivo estaba detenido por mi culpa”, detalló sorprendido el usuario al tiempo que enfocó la cámara al rostro del chofer.

“Me di vuelta y miré que el chofer estaba esperando que lo viera y me dijo que no estaban permitidos los ruidos altos y la traducción textual: ‘nada que alterara la paz de los otros pasajeros’”. Antes de finalizar el video, Gonzo concluyó: “Así que como ven. Cada uno tiene sus auriculares si quieren escuchar música o por ahí un audio. Y en los trenes hay lugares en los que tenés que hacer silencio absoluto”.

