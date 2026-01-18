Lo abandonaron y quedó atrapado en una estación de colectivos: “Maullaba y caminaba en estado de confusión”

LA NACION Escuchar Nota

Cuando su teléfono vibró esa noche, inmediatamente sintió que la urgencia había golpeado a su puerta. No estaba equivocada: el mensaje que recibió la dejó paralizada. Una compañera rescatista de Cats in the City (CITC), le compartía información sobre un gato abandonado en la estación de colectivos de Williamsburg.

Como presidenta de Greenpoint Cats (GPC) en la ciudad de Nueva York, Becky Wisdom estaba acostumbrada a las alertas de emergencia sobre gatos en peligro. Pero este caso tenía un obstáculo extra: ya era de noche, las puertas estaban cerradas y el gato había quedado atrapado dentro.

Era de noche, las puertas estaban cerradas y el gato había quedado atrapado. IG Greenpoint Cats

Wisdom no pudo acudir al rescate, ya que se estaba recuperando de una cirugía en ese momento, así que envió a un voluntario al lugar. Menos de una hora después, el voluntario llegó y encontró exactamente lo que la rescatista de Cats in the City (CITC) había descrito: dentro de la estación había un gato joven de pelaje gris encerrado.

Los rescatistas se sintieron impotentes, sabiendo que no podrían acceder a la estación de esa misma noche. Y el comportamiento del gato hacía la situación aún más devastadora. “Los primeros videos que recibimos fueron desgarradores. Maullaba y caminaba de un lado a otro, claramente confundido por estar atrapado dentro”, dijo Wisdom a un medio local.

Maullaba y caminaba de un lado a otro. IG Greenpoint Cats

Los voluntarios intentaron consolar al gato -al que bautizaron Metrocard-, desde afuera, sin éxito. Aunque no podría agarrarlo esa noche, asumieron que no había comido y lograron deslizar un poco de alimento húmedo por debajo de la puerta. El animal lo comió con desesperación. “Tenía mucha hambre”.

Fue un alivio ver a Metrocard devorar su comida, pero los rescatistas aún estaban preocupados por dejarlo allí toda la noche. “Hicimos un plan para sacarlo a la mañana siguiente. Nos dijeron que los empleados solían llegar sobre las 6 a. m., pero aun así, estábamos nerviosos. ¿Y si alguien abría las puertas más temprano y dejaba salir al gato? ¿Lo encontraríamos?”.

Finalmente, decidieron que lo mejor era dejar un cartel en la puerta pidiendo a los trabajadores que no permitieran salir al gato por la mañana. Prometieron volver a buscarlo lo antes posible.

A Metrocard lo abandonaron en una estación de colectivos.

A la mañana siguiente, Martha, del CITC, se reunió con el voluntario de GPC a las 5:30 a. m., minutos antes de la hora prevista para la llegada de los trabajadores de la estación de colectivos. Cuando por fin se abrieron las puertas, los rescatistas colocaron su transportadora cerca de Metrocard, quien corrió a recibirlos con entusiasmo.

“¡Metrocard entró directamente en la transportadora, como si esperara ser rescatado y estuviera listo para dejar atrás este capítulo!”, dijo Wisdom.

Los rescatistas estaban encantados de tener finalmente a Metrocard a salvo bajo su cuidado. Lo llevaron a la clínica veterinaria local, donde le hicieron un chequeo completo y le dieron el alta. Y pronto encontraron el hogar de tránsito perfecto para que se relajara. “Es muy activo, comunicativo y dulce”, dijo Wisdom.

Es muy activo, comunicativo y dulce. IG Greenpoint Cats

Lamentablemente, Metrocard no es el primer “bodega cat” abandonado en la ciudad. Los “bodega cats” o gatos de bodegas, son aquellos que viven en las tiendas de alimentos de Nueva York y que se convirtieron en uno de los distintivos tradicionales de la ciudad.

Aunque su existencia se encuentra en conflicto con las leyes estatales -que prohíben tener animales en los establecimientos donde se vende comida-, los propietarios de estos lugares defienden la presencia de los gatos como un beneficio más para los clientes y una ayuda en el control de plagas. Durante años, los gatos actuaron como barrera natural contra las ratas en Nueva York. A pesar de que su presencia nunca fue legal, los comerciantes los adoptaron para mantener los locales libres de roedores.

Los bodega cats son un símbolo distintito de Nueva York. Imagen: archivo La Nación. X (bodegacatsofnewyork)

Según Wisdom, sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar “bodega cats” abandonados por los dueños de los locales y esto suele ocurrir cuando los responsables de las tiendas se ven abrumados por los cambios de comportamiento de un cachorro que se convierte en gato.

Wisdom y su equipo de rescatistas están decididos a encontrar un hogar amoroso para cada gato de bodega abandonado que encuentren. Y aunque Metrocard sigue buscando una familia permanente, sus rescatistas se sienten aliviados de que, al menos, esté acurrucado con su familia de tránsito en lugar de sobrevivir en la calle.

“Desafortunadamente, esta es una situación demasiado común”, dijo Wisdom. Por eso, varias agrupaciones que protegen los derechos de los gatos abogan porque haya sanciones para quienes abandonen animales o no les aseguren las condiciones de salud para una vida de calidad. “Por suerte, la historia de Metrocard tiene un final feliz, ¡y estamos deseando verlo en un hogar definitivo para tener el hogar amoroso que se merece!”.

