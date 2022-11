Lo echaron del trabajo por un insólito motivo y les ganó el juicio: “Había promiscuidad”

escuchar

En el ámbito laboral puede ocurrir diversas situaciones: allí se forjan amistades, hay confrontamientos y hasta romances. Pero también surgen situaciones pocas agradables que llevan al trabajador a tomar diversas medidas. Ahora, el eje se centra en Francia, donde un hombre fue despedido de una empresa de consultoría por no asistir a las reuniones “afterwork”, es decir, a los encuentros informales organizados por sus compañeros de trabajo luego de finalizar la jornada laboral.

El hombre, identificado como “Sr. T”, interpuso una demanda contra la consultora Cubik Partners por echarlo en 2015, luego de tres años de estar vinculado a la compañía y de incluso haber recibido un ascenso en 2014. La empresa finalizó su contrato bajo la excusa de que él presentaba “incompetencia profesional”, al no haberse logrado adaptar a uno de los valores de la empresa: “Diversión”.

El hombre demandó a la empresa y ganó (Foto Pexels)

Su partida se dio ya que él se negaba a participar de las integraciones fuera del turno de trabajo, que incluían “exceso de alcoholismo” y “promiscuidad”, según el expediente judicial. Por la parte de la empresa se indicó que era difícil trabajar con él, ya que, el “Sr. T” no escuchaba a los demás, motivo por el cual se dificultaba las relaciones interpersonales necesarias para la labor en grupo y que podrían forjarse fuera de las oficinas, por lo que se le pedía asistencia.

El proceso judicial fue extenso y allí se dejaron visualizar los diferentes puntos de vista de las dos partes involucradas. Este noviembre de 2022, el Tribunal de Casación determinó que el hombre estaba bajo su total “libertad de expresión” al no querer ser parte de esos eventos y que ejercer su “libertad fundamental” no podía considerarse motivo de despedido, por lo que su decisión no podría influir en lo que ocurriera dentro del horario laboral, lo que sucedió finalmente.

Dado que, según el Tribunal el concepto de “diversión” de Cubik Partners incluía reuniones obligatorias luego de la jornada que terminaban en “alcoholismo excesivo fomentado por compañeros de trabajo que ponían a disposición cantidades muy grandes de alcohol”. Además de “prácticas impulsadas por colegas que implicaban promiscuidad, intimidación e incitación a diversos excesos”, lo que generaba una visión negativa en él que lo llevaba a decidir que no quería ser parte.

La respuesta negativa de asistir de las fiestas no le gustó a las autoridades de la empresa (Foto Pexels)

Es por eso, que la consultora deberá pagarle 3000 euros al “Sr. T” según la condena del Tribunal francés, la cual seguirá indagando por los daños y perjuicios establecidos en la demanda del hombre. De esta forma, se sienta un antecedente respecto a la situación que atravesó el trabajador a quienes muchos de sus compañeros tildaron de aburrido, aunque su labor era correcto.

Por el momento, desde la empresa no hicieron referencia a lo sucedido, sino que la información que se obtiene es de acuerdo a la demanda judicial presentada por el trabajador. Asimismo, demás personal que es parte de la empresa tampoco hicieron declaraciones al respecto. Lo cierto es que el involucrado buscó preservar el anonimato debido a la connotación negativa que podría generarse a la hora de buscar un nuevo empleo.

EL TIEMPO (GDA)