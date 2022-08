El CEO de una empresa contó que lloró al despedir empleados y las reacciones en las redes fueron impiadosas

La economía mundial es uno de los motivos por los cuales algunas empresas tienen que hacer recortes de personal o ajustes en sus equipos de trabajo, sin embargo, este no es el único. En las últimas horas, se viralizó la historia del CEO de una empresa, quien compartió su triste y reciente experiencia en LinkedIn, la red social orientada al empleo, pero muchos usuarios salieron a criticarlo duramente por distintos motivos.

Branden Wallake, CEO de una empresa que se dedica a la creación de campañas de marketing en las redes sociales, se hizo reconocido en LinkedIn por una inusual historia que compartió en un posteo. “Esto será lo más vulnerable que jamás compartiré: Tuvimos que despedir a algunos de nuestros empleados”, introdujo junto a una selfie en la que se muestra con lágrimas en el rostro.

La polémica publicación de Branden Wallake en LinkedIn luego de haber despedido a gran parte de su personal LinkedIn

“En las últimas semanas, he visto muchos despidos en LinkedIn y la mayoría de ellos se deben a la economía, o cualquier otra razón. ¿Los nuestros? Mi culpa”, manifestó para la sorpresa de los usuarios y luego explicó los motivos: “Tomé una decisión en febrero y me quedé con esa decisión durante demasiado tiempo, y debido a esos fallos, tuve que hacer lo más difícil que he tenido que hacer”.

“Siempre hemos sido un negocio que prioriza a las personas. Y siempre lo seremos. Días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo estuviera impulsado por el dinero y no le importara a quién lastimo en el camino. Pero no lo soy, entonces, solo quiero que la gente vea que no todos los CEO son de corazón frío y no les importa cuando tienen que despedir gente”, enfatizó.

Braden Wallake, CEO de HyperSocial, una empresa que se dedica a crear campañas de marketing en redes sociales Instagram

No obstante, la publicación en LinkedIn le valió miles de críticas. “La imagen es un buen captador de atención. Podrías haberlo utilizado brillantemente para promocionar a todos tus empleados en lugar de a ti mismo”, le escribió Susan Lahout; “¿por qué no dedicarles una serie de posts a ellos y a sus habilidades?”, le comentó Jonathan Jacops; “Yo, yo, yo, yo, yo”, le respondió Ron Williams haciendo referencia a que el posteo habla de él mismo.

“Esta falsa autocompasión autoatención autoenfoque autobasura desordenada que abarrota Linkedln tiene que parar”, enfatizó Jason; “¿Escribiste esta publicación en un borrador en algún lugar antes de llorar, o lloraste antes de escribir?”, ironizó Harold Benson.

Tras la viralización y las críticas que recibió, Branden Wallake hizo otra publicación: “Hola a todos, sí, soy el CEO que llora. No, mi intención no era hablar de mí o victimizarme. Lamento que haya sido así. No era mi intención revelar los nombres de los empleados públicamente”, introdujo y luego explicó cuál era su intención tras hacerse conocido en la red social.

“Lo que quiero hacer ahora, es tratar de mejorar esta situación y comenzar un hilo para las personas que buscan trabajo. Aquí está. Esto es para que usted comience un nuevo futuro. Para destacarte. Personas que buscan un nuevo trabajo: publique su currículum, título de trabajo deseado, calificaciones”. Lo cierto es que su publicación generó polémica en Linkedln, en Instagram, donde tiene más 30 mil seguidores, y también en Twitter, donde las críticas fueron aun más impiadosas.