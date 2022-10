Lo pararon en un control de tránsito, lo acusaron de un delito, pero recibió la sorpresa de su vida

Los videos compartidos en TikTok van desde reacciones o challenges a recetas de cocina, todas con la misma particularidad: generar comentarios y contenido para viralizar. En esta oportunidad, un video con un jubilado de protagonista y una sorpresa inesperada generó mucho debate y emoción en los usuarios.

La cuenta @boing973, compartió un video en donde se puede ver a un supuesto policía de tránsito detener un auto y pedirle a una mujer los datos de su padre, un señor mayor. “¿Motivo de la visita a Funes?”, pregunta la mujer. “Un cumpleaños. Festejamos el cumpleaños de él, cumple 85″, contesta la hija. Luego de enterarse de que es un jubilado, la supuesta guardia de tránsito acota: “Otro que cobra sin laburar”.

“Se va a tener que bajar el señor porque hay un caso de identidad doblada”, lanza la “mujer policía”. Sin entender mucho, el señor se baja del automóvil. “Acá tenemos un código en donde nos avisan de un robo de identidad. Hay dos documentos con el mismo nombre. ¿Me puede aclarar?”, le pregunta la mujer. “Este es mi hijo, pero vive en Bariloche”, le responde el jubilado.

Luego, la mujer le pide que lo acompañe al auto de adelante en donde la sorpresa se devela: su hijo, que vive en el sur hace 30 años, estaba esperándolo para saludarlo por su cumpleaños. Al verlo, el jubilado lo abraza muy emocionado sin poder creerlo. El video ya cosechó más de 90 mil me gusta y cientos de comentarios de todo tipo.

“¿Era necesario asustarlo así?”, “Casi lo infartan antes de la sorpresa”, “Ya me estaba enojando”, “¿Cómo pudo estar 30 años sin ver a su papá?”, fueron algunos de los comentarios más indignados con la situación. Aunque otros destacaron el ingenio de la familia: “A pesar de la indignación, no podemos decir que no fueron creativos”, “Qué lindo, me hicieron enojar y después llorar de felicidad”.

Su mejor amiga le dio una inesperada noticia en el día de su despedida de soltera y su reacción descolocó a todos

Los usuarios arremetieron furiosos contra la mejor amiga de una joven que se estaba por casar. ¿El motivo? La acusaron de robarle el lugar principal tras anunciar que estaba embarazada de dos meses en una despedida de soltera en la playa. Katie Jo Germany, de 24 años y de Omaha, Nebraska, se volvió viral cuando compartió la grabación de su amiga Claire en la que la sorprendía con la feliz noticia, en un momento que dividió a la comunidad virtual.

Su mejor amiga le dijo que estaba embarazada en su fiesta de compromiso y la sorprendió

El video fue publicado por la misma novia bajo la descripción: “Cuando tu mejor amiga te dice que está embarazada en tu despedida de soltera”. En el clip se puede ver a otras amigas de la novia, mientras hacían una fila para decir de dónde eran sus principales accesorios mientras posaban para la cámara. Sin embargo, la futura mamá, quien fue además la penúltima en salir, dio una respuesta que nadie se esperaba. Primero, dijo que su vestido era de Zara, su collar de Kendra Scott y dejó lo mejor para el final al pronunciar que el baby bump era de Riley, su esposo. Ella de inmediato se llevó la mano al vientre y se dio vuelta para ver la reacción de su amiga.

“No sabía que iba a pasar eso”, gritó otra amiga fuera de cámara. La novia estaba a punto de dar los detalles de su vestido, cuando terminó de procesar la información, así que la miró a Claire y le preguntó, incrédula: “Espera... ¿qué?”. “Estoy embarazada de dos meses”, confirmó su amiga. La mujer quedó boquiabierta antes de que se dieran un abrazo. “No sabía que no estabas bebiendo”, le dijo. Luego del furor por lo sorpresivo del momento, Katie Jo le dejó en claro que estaba feliz por la noticia y añadió en su video: “Te quiero, amiga. Vas a ser la mejor mamá”. “El mejor regalo. No puedo esperar a verlos ser los mejores padres. ILY”, subtituló el video que tiene millones de reproducciones.

