¿Quién dijo que un look deportivo no puede estar de moda? No paramos de ver a influencers, modelos, artistas y grandes referentes de la cultura, tanto nacionales como internacionales, vestidos con looks oversize, joggins, buzos, combinando zapatillas deportivas, blazers formales y accesorios en contextos fuera del gimnasio.

La tendencia que prioriza la comodidad ya es un hecho, es por eso que la icónica marca deportiva TOPPER se unió a la marca de ropa urbana CHER.MIX en una colaboración única que fusiona a la perfección la tendencia y el fitness, y a su vez, lo tradicional y lo vanguardista en cada prenda.

Topper tiene como misión unir moda y deporte, generando productos accesibles y de calidad que ofrezcan comodidad, diseño y color para que las personas puedan verse y sentirse bien dentro y fuera del campo de juego.

Looks deportivos de moda.

Desde básicos total black hasta algo más atrevido, mezclando lo deportivo con lo urbano, las tres líneas T-BASIC, T-MIX y T-FIT son distintas en su diseño, pero tienen en común la celebración de la versatilidad, la expresión personal y la tendencia streetsyle.

Estar cómodo sin perder estilo

La línea T-BASICs se trata de remeras, joggins y buzos crop de algodón confortable y viene en una amplia paleta de colores para satisfacer los gustos tradicionales y los más atrevidos. Para estos últimos, hay un especial de dos estampados, un animal print suave y para los amantes de la logomanía, una combinación de logos de ambas marcas.

De la linea T-Basic podes encontrar buzos, remeras, joggings y buzos crop.

El clásico de todos los tiempos

T-MIX interpreta la esencia urbana atreviéndose a incorporar un demin clásico con prendas oversized de algodón y logos. El toque estrella es el demin de TOPPER ya que está representado en una campera ultra amplia y un jean baggy con el logo grabado en láser que rinde homenaje a la tradición jeanera de CHER.MIX.

Lo novedoso de esta línea es que todas las piezas son unisex y que el clásico jean que no pasa de moda se renueva también en su versión oversized.

El clásico demin podés combinarlos con estas zapatillas TOPPER bottias blancas.

La "logomanía" es la tendencia de moda que se caracteriza por el uso excesivo de logotipos en la ropa.

La elegancia en lo fitness

T-FIT lleva la elegancia deportiva con un mix de moda. En total black y con logos texturados, esta línea ofrece prendas que se ajustan perfectamente a cualquier rutina de ejercicios. Desde tops hasta calzas y un catsuit estilo Gatúbela. A su vez, se complementa con por la línea de zapatillas: la de lona, la botita y el modelo X-FORCER de cuero.

La nueva colección Topper x Cher.Mix reversiona los clásicos, para transformarla en una línea relajada y casual pero sin perder el estilo.

Las zapatillas TOPPER modelo X-FORCER de cuero son un infaltable para esta temporada.

“Cher es una de las marcas de moda más importantes de la escena local y en expansión a nivel internacional. Al unirnos en esta collab a través de Cher Mix (C-Mix), orientada a un público adolescente y joven, buscamos generar sinergia reforzando nuestro propósito de democratizar la moda y el deporte, trabajando juntos para crear esta colección de Ropa, Calzado y Accesorios”, comentó Gonzalo Tacchi, gerente SR negocio de ndumentaria de Topper. Además, María Fernanda San Martín, gerente SR negocio de calzado, agregó: “Junto a Cher.Mix reversionamos los clásicos, convirtiendo a esta línea en una forma más relajada y casual de entender la moda”.

