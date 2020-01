Los 10 autores argentinos más leídos en el exterior

La red Alibrate presenta su ranking de los diez libros argentinos más leídos en el extranjero

Desde la tira de prensa de una niña curiosa y preocupada por la humanidad y la paz mundial, pasando por los laberintos del lenguaje hasta llegar a la meticulosa descripción del asesinato de una mujer, estos son los diez autores argentinos más leídos en el exterior según la red de lectores Alibrate. A continuación las reseñas por parte de los usuarios de estas verdaderas joyas.

El túnel de Ernesto Sábato

Puntuación: 8,2

Sábato cuenta la historia de Castel, un hombre violento y obsesivo preso por haber cometido un terrible crimen.

"Esta novela terriblemente criticada y elogiada es una joya de la literatura latinoamericana. El autor nos lleva por un túnel oscuro y lúgubre, que no es otro que el espacio de su mente perturbada. Desde su perspectiva todo justifica el crimen que cometió y todo es despreciable. Una visión muy surrealista de la vida. Juan Pablo Castel es un asesino que cuenta en primera persona por qué decidió matar a la única persona que pudo entenderlo, quizá".

Rayuela de Julio Cortázar

Puntuación: 8,4

Cortázar convulsionó las estructuras literarias con Rayuela al utilizar una serie de novedosas herramientas narrativas que en la actualidad, más de medio siglo después, siguen llenando de asombro y curiosidad a los lectores.

"Hay desorden en Rayuela, sí, pero es un desorden preciso, meticuloso y organizado. Es Cortázar y todo ese absurdo que tenía en la cabeza, sobre sus hombros. Es lo lógico en lo ilógico, lo práctico en la violencia. Rayuela es fantástico, como un cuento de hadas. Con personajes que, dentro de los mismos, son dragón y caballero, princesa encantada y bruja de noche, ángel y demonio. Son personajes complejos, son eventualidades sin práctica. Es caer y levantarse, de la forma en que precise ser leído. Cortázar no es sólo el desarrollo de la historia, además es la forma narrativa. Rayuela es Cortázar y eres tú. Es la Maga, Oliveira y el Club de la Serpiente. Es París y Argentina. Es compartir el mate de un edificio sin bajar al primer piso".

El Aleph de Jorge Luis Borges

Puntuación: 8,7

Dieciocho relatos filosóficos y sobrenaturales que componen uno de los hitos de la literatura universal.

"Alguien me dijo una vez: 'Para leer y entender a Borges antes debes haber leído muchísimo' Comprendo a que se refería... Se necesita mucha sensibilidad y conocimiento para comprenderlo... Y estoy seguro que me quede corto en varias ocasiones... Borges ahonda en temas filosóficos, psicológicos e incluso matemáticos. Sus cuentos van mas allá de lo fantástico. Después de leerlo creo que en algo entiendo mejor el significado de la palabra metafísico... Siento que Borges no aspiraba a darnos respuestas, nos daba mas bien un viaje por aquellos mundos interiores y por el universo incluso más allá de lo físico... Y no puedo evitar decir aunque no lo crea realmente que cuando lo leí, me parecía que Borges lo habría leído todo...".

Toda Mafalda de Quino

Puntuación: 9,5

Quino con cada uno de sus libros, demuestra que los niños son los depositarios de la sabiduría. Comprobar esto en cada libro es lo que más se parece a la felicidad: "la quinoterapia"

"Único e irrepetible. Pasa el tiempo y el humor atemporal al que solo los genios pueden dominar, sigue tan vigente como el primer día. ¡Lectura obligatoria!".

Cuentos para pensar de Jorge Bucay

Puntuación: 7,6

Bucay hace una apología de la solidez y la fiabilidad de la indiscutible mirada del sentido común

"Tratar de describir este libro, es hablar directamente del ser quien es Jorge Bucay, para mí un filántropo, mostrándonos en cada una de sus entrevistas y sus historias lo maravillosos y frágiles que somos los seres humanos, pero sobre todo enalteciendo nuestra capacidad de amar como remedio a todos los males del mundo".

Culpa mía de Mercedes Ron

Puntuación: 8,5

Aunque de mundos muy distintos, los personajes lograrán vivir una verdadera historia de amor

"Muy buena historia y un buenísimo contenido. A pesar que es una historia un tanto cliché, excepto porque los protagonistas son medios hermanos, te mantiene entretenido todo el tiempo. Una historia muy realista que te lleva a situaciones muy interesantes en todo el libro. Me atrevería a decir que es mi segunda novela de romance juvenil favorita, después de Maravilloso Desastre".

Lo que dicen tus ojos de Florencia Bonelli

Puntuación: 8,3

Al otro lado del mundo, y en los palacios más deslumbrantes del desierto de Arabia, Francesca encontrará una segunda oportunidad para ser feliz

"Novela que me ha cautivado de principio a fin. Una lectura dulce y apasionada, como solo Florencia Bonelli puede hacer. Francesca-Aldo-Kamal, un triángulo amoroso que engancha. La manera de narrar y describir de esta autora es, para mí, garantía de una narración impecable tal como descubro con cada uno de sus libros. ¡Excelente!".

El beso de la mujer araña de Manuel Puig

Puntuación: 8,3

Durante la dictadura militar argentina, un activista político y un homosexual comparten la celda de una cárcel bonaerense

"Magnifico. Increíble. La narración y descripción de ambientes y escenarios de Puig es fantástica. Un libro cargado de sentimentalidad donde se topan las historias de dos personajes muy opuestos pero que a lo largo del libro se entrelazan de manera adorable".

La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares

Puntuación: 8,3

Un fugitivo de la justicia llega en un bote de remos a una isla desierta sobre la que se alzan algunas construcciones abandonadas. El silencio y oculto de los habitantes espía sus conversaciones y logra develar los misterios que esconden

"Una lectura alucinante. A veces verosímil y otras con una fantasía a toda prueba, Bioy plantea la posibilidad de restaurar la realidad a través de una serie de intangibles espejismos del lenguaje. Tal parece que la historia es un sinsentido de lo real, contra la vaporosa inteligibilidad del lenguaje. La apuesta de este excelente escritor argentino queda más que demostrada: el desafío de crear una obra de espejos en la que el hombre simplemente ocurre en la selva negra de las palabras".

El juguete rabioso de Roberto Arlt

"Gran pequeña novela de Arlt. La he leído tres veces. Es de esos libros que en momentos de desesperación sirven para justificar el uso de la pistola en la cien, la cuerda alrededor del cuello o el kilo de sedantes para ya no despertar. Silvio Astier se termina de autodestruir cuando se vuelve un soplón. En su caso no hubo delación premiada. La prosa de Roberto Arlt no tiene ni por asomo un español difícil de entender para un no argentino".

Puntuación: 7,9

Una novela casi autobiográfica que refleja el caos de comienzos del siglo XX en Buenos Aires

